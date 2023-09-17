أوليفركان " يشيد بالدوري السعودي

قام مؤخرًا أوليفر كان، الرئيس التنفيذي السابق لنادي بايرن ميونخ، بزيارة إلى السعودية وتفقده للخطة الطموحة التي تنتهجها السعودية للارتقاء بالدوري المحلي.

كما التقى خلال زيارته بعدد من النجوم أمثال السنغالي ساديو ماني والبرتغالي كريستيانو رونالدو ثنائي النصر، والبرازيلي نيمار نجم الهلال.

وكتب كان، أحد أساطير كرة القدم الألمانية، عبر حسابه "إكس" "تويتر سابقا" اليوم الأحد: سيكون من المثير مشاهدة كيفية تطور الدوري السعودي للمحترفين في المستقبل.

وقال إنه تفقد المركز التدريبي لنادي النصر وحضر مران الفريق، ونشر صورًا له رفقة رونالدو وماني.

وقبل يومين نشر كان صورة له من زيارته لنادي الهلال، رفقة نيمار.

وأكد كان: زرت أندية الدوري السعودي للمحترفين، شكرًا للهلال على استضافتي في ناديكم الأسطوري، لحظة رائعة مقابلة المدربين واللاعبين ونجم نجومهم نيمار.