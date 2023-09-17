مواطن يستفز مشاعر مرابطين مقدسيين عند أبواب الأقصى

مستوطن يهودي متطرف أقدم على النفخ بالبوق قرب باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى من الجهة الخارجية بمدينة القدس، تحت حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية، ليتصدى له المرابطون المقدسيون.

وقامت الشرطة الإسرائيلية بإبعاد مرابطين مقدسيين عن المستوطن المقتحم النافخ بالبوق وتعالت أصوات التكبيرات خلال نفخه بالبوق، بحسب ما ذكره شهود عيان لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، في رام الله.

ويتعمّد المستوطنون خلال خروجهم من الأقصى استفزاز المرابطين الذين يتم منعهم من الدخول إليه، حيث يشكلون حلقات رقص ويقومون بترديد عبارات استفزازية.

يُشار إلى أن "الشوفار" أو البوق يندرج في إطار الطقوس اليهودية ويتكون من قرن كبش وينفخ فيه خلال عيد رأس السنة العبرية، كما يرمز إلى التعجيل بمجيء "المخلص المنتظر" وأيضًا إلى السيادة الإسرائيلية وينفخ في "عيد الاستقلال"، وتم النفخ بالبوق حين احتلال الأقصى وشبه جزيرة سيناء المصرية.

وفي منتصف يوليو الماضي، قال رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية لـ"حماس" باسم نعيم، إن أداء المستوطنين صلوات تلمودية أثناء اقتحامهم للمسجد الأقصى يفجر في داخل كل فلسطيني وكل مسلم ثورة من الغضب.

وصرّح بأن استمرار هذه الاستفزازات والانتهاكات لمقدساتنا كفيل بأن يشعل حربًا دينية جارفة في المنطقة تطال الجميع ولا تقف عند حدود.

وأضاف أن الدول العربية والإسلامية وخاصة الأردن بحكم مسؤوليته المباشرة عن الأوقاف في المدينة المقدسة، تتحمل مسؤولية خاصة تجاه هذه التطورات الخطيرة.

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