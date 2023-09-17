السيطرة على حريق في مطعم بالمنصورة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، من السيطرة على حريق اندلع في أحد المطاعم بشارع الجيش بمدينة المنصورة، اليوم الأحد، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق في مطعم بشارع الجيش دائرة قسم ثان.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث القسم، وقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ محل الواقعة، وتم الدفع بسيارة إطفاء، والتي تمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.





وفي واقعة أخرى أصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة، ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية السويس أمام قرية أبوسلطان دائرة مركز فايد بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصي لإسعافهم ورعايتهم طبيًا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنرى إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية السويس أمام قرية أبوسلطان دائرة مركز فايد.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان الحادث كما تم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف بإشراف الدكتور مصعب البدراوى، مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، إلى مكان الحادث الذى أسفر عن أصابة 3 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيًا، جارٍ تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.