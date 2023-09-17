إزالة فورية لحالة تعد بقرية القناوية فى قنا

تمكنت الوحدة المحلية لقرية القناوية بمركز قنا، برئاسة حاتم أحمد، من تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدى على أرض أملاك خاصة والبناء بدون ترخيص بمساحة ٤٠ متر عبارة عن غرفة وسور بالطوب الأبيض والأسمنت بناحية الخادمة فى قنا .

وأكد اللواء طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي ومنع انتشار العشوائيات .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي والبناء بدون ترخيص وإزالتها على الفور، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.