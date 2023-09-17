آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد خطة إضعاف القضاء

تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء اليوم الأحد، ضد خطة إضعاف القضاء من قبل حكومة بنيامين نتنياهو، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن إغلاق العديد من الشوارع تزامنا مع المسيرة التي ستنظم في تل أبيب.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن الاحتجاجات المناهضة لخطة إضعاف القضاء، تجددت بالتزامن مع سفر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت القناة 13 العبرية، مشاهد من التظاهرات ضد الإصلاح القضائي لحكومة نتنياهو في تل أبيب، وكذلك إغلاق طرقات في منقطة روحوفوت جراء المظاهرات المناهضة للإصلاحات القضائية.

ودعا قادة الاحتجاجات في كابلان المتظاهرين ضد الإصلاحات القضائية للحضور إلى مطار بن غوريون ليلا للتظاهر ضد إقلاع نتنياهو إلى الولايات المتحدة.

ومن المزمع أن يسافر نتنياهو، وفقا لمكتب رئيس الحكومة، من إسرائيل إلى الولايات المتحدة مساء الأحد، مباشرة بعد نهاية رأس السنة اليهودية في إسرائيل، وأشار المكتب إلى أن رحلته إلى الولايات المتحدة ستكون بمثابة زيارة رسمية.

وأعلن مكتب نتنياهو، أنه كجزء من الزيارة، سيلتقي رئيس الحكومة بالرئيس الأمريكي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول.

وأضاف أن نتنياهو سيتحدث خلال الزيارة أيضا في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة وسيعقد اجتماعا مع الأمين العام للمنظمة العالمية، أنطونيو غوتيريش.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: