بيت العائلة المصرية ببرلين يستقبل أوائل الثانوية العامة ويجري جولة لهم بشوارع ألمانيا.. صور

استقبل بيت العائلة المصرية في ألمانيا ومقره برلين، الطلبة المصريين أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، في زيارة لهم لدولة ألمانيا.



وأكد علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية ببرلين، على أن الكلاب المصريين متواجدون في برلين من يوم ١٤ هذا الشهر، واستقبلهم ورحب بهم كل من الجالية المصرية وبيت العائلة المصرية.

وأضاف ثابت، قامت الجالية وبيت العائلة المصرية ببرلين معهم بعمل جولات في شوارع برلين لمعرفة معالم الدولة، مؤكدًا استضافتهم على مدار ٤ أيام في بيت العائلة وسط سعادة وفخر من الجميع بنماذج شباب مصر الناجح.

واختتم علاء ثابت، "كما تم زيارتهم للجامعة الألمانية ومعالم بارزة في برلين، واستقلوا المترو هناك وقاموا بجولة رائعة في شوارع المدينة".

وكان علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا، ومقره برلين، قد شارك في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة على مستوى جمهورية مصر العربية، في مدينة العلمين الجديدة، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقد كرم الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالأمس، أوائل الشهادة الثانوية العامة في العلمين الجديدة، بحضور محافظ مطروح والدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

IMG-20230917-WA0045

IMG-20230917-WA0044

IMG-20230917-WA0043

IMG-20230917-WA0041

IMG-20230917-WA0040

IMG-20230917-WA0038