أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك نصائح هامة عند شراء التكييف لأول مرة.

وجاءت نصائح شراء التكييف لأول مرة كالتالي:

1- اختر المكيف المناسب لمساحة منزلك أو شقتك.

2- احذر تركيب جهاز تكييف قدرته غير مناسبة للمكان المطلوب، حيث سيتسبب ذلك في قلة عمره الافتراضي.

3- احرص على شراء الأنواع ذات قطع الغيار ومراكز الصيانة المتوفرة.

4-استشر الفنيين قبل شراء التكييف في حالة ما إذا كانت كهرباء البيت وعداد الكهرباء سوف يحتاج للتغيير قبل شراء التكييف أم لا، وكذلك بالنسبة لتوصيلات التكييف ما هي أفضل طريقة لتركيب التكييف بدون تكسير، أو تشويه حائط الغرفة، أو البيت.