أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة سوسييداد بالدوري الإسباني

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد عن تشكيل فريقه لمباراة سوسييداد في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الأحد في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو بيرنابيو.



جاء تشكيل ريال مدريد للمباراة على النحو التالي:



كيبا في حراسة المرمى

في الدفاع: جارسيا، دافيد ألابا، أنطونيو رودريجر، داني كاربخال

في الوسط: توني كروس، تشواميني، فيدريكو فالفيردي، بيلينجهام

في الهجوم: خوسيلو، رودريجو

يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 12 نقطة بعدما سبقه برشلونة في خوض المباراة من نفس الجولة ليعتلي البرسا الصدارة بشكل مؤقت برصيد 13 نقطة، فيما يتوقف رصيد سوسييداد عند 6 نقاط في المركز الحادي عشر.

