إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة نصف نقل بالإسماعيلية

تلقي اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بمحافظة الإسماعيلية، ومدن القناة، يلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل وآخري ربع نقل علي طريق الإسماعيلية السويس امام قرية أبو سلطان.

وبالعرض على محافظ الإسماعيلية،

أمر بسرعة اتخاذ الاجراءات العاجلة لاسعاف المصابين واخطار مديرية الامن واخطار رئيس مركز ومدينة فايد لسرعة الانتقال الي مكان الحادث والوقوف علي حجم الخسائر البشرية.

وبناءً على ذلك تم الدفع بعدد 3 من سيارات اسعاف من فرع اسعاف الإسماعيلية الي مكان الحادث.

وتبين من المعاينة المبدئية إصابة عدد 3 اشخاص ،وتم نقلهم إلي مستشفي فايد المركزي لإجراء الإسعافات اللازمة وتلقي العلاج اللازم لكل حالة على حدا.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بواسطة مرور فايد، وإزالة آثار الحادث وتحقيق السيولة المرورية وفتح الطريق أمام حركة السير.