الدكتور عبد التواب عبد السلام مبارك قائماً بأعمال عميد حقوق الفيوم

أصدر الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم قرارًا بقيام الأستاذ الدكتور عبد التواب عبد السلام مبارك الأستاذ بقسم قانون المرافعات بكلية الحقوق جامعة حلوان بأعمال عميد كلية الحقوق جامعة الفيوم.

وقرر رئيس جامعة الفيوم، قرارًا تعيين الدكتور عبد الله ابراهيم يوسف عبد المجيد الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية مديرًا للمركز الإعلامي بالجامعة.

وعقدَ مجلسُ شئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية بجامعة الفيوم جلستَهُ رقم (196) برئاسة الدكتور عرفه صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، وبحضور أعضاء المجلس، اليومَ الأحد سبتمبر 2023 بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية..

تسجيل 46 رسالة ماجستير

في بداية الاجتماع تمَّ التَّصديق على مَحضر الاجتماع السابق، وقد وافقَ المجلسُ على تسجيل عددٍ من الدرجات العلمية؛ 46 ماجستير، و15 دكتوراة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها.

وناقَشَ المَجلس بعضَ التعديلاتِ المُقترحة في لائحة برنامج الماجستير في التكنولوجيا الحيوية (البيوتكنولوجي) بكلية الزراعة، و بعضَ التعديلاتِ المُقترحة في اللائحة الداخلية لمرحلة الدراسات العليا بكلية الصيدلة، كما ناقشَ المجلسُ -أيْضًا- لائحة مجلة كلية الخدمة الاجتماعية للدراسات والبحوث الاجتماعية بعد إجراء بعض التعديلات عليها؛ وَفقًا للنموذج المُوحَّد لمجلات جامعة الفيوم.

كما ناقشَ المجلسُ الموضوعاتِ المُدرَجَةَ في جدول الأعمال التي تخصُّ قطاع الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها.

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