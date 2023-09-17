بداية أفريقية حزينة للأندية المصرية.. وبيراميدز الناجي الوحيد

بأداء باهت حققت الفرق المصرية، نتائج صادمة في بداية المشوار الأفريقي هذا الموسم باستثناء بيراميدز، الذي يعد الناجي الوحيد من هزائم ممثلي مصر في بطولات أفريقيا.

وافتتح الأهلي، مشوار الأندية المصرية، في الرحلة الأفريقية، بخسارة لقب السوبر الأفريقي، أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بهدف.

وفشل القطب الثاني، نادي الزمالك، في تصحيح مسار الأندية المصرية، حيث خسر الفريق الأبيض، مساء أمس السبت، أمام أرتا سولار الحيبوتي، بهدفين من دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب عزام، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، واقتراب خروجه من البطولة مبكرًا.

وسقط مودرن فيوتشر، في فخ الهزيمة، أمام سينجيدا التنزاني، بهدف من دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب الأخير، ليفشل فريق فيوتشر في تصحيح مسار الأندية المصرية في بداية المشوار الأفريقي.

واستطاع بيراميدز، أن ينجو بسفينة الكرة المصرية ويحفظ بعضًا من ماء الوجه، بعد التعادل أمام الجيش الرواندي من دون أهداف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات ذهاب الدور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث سهل الفريق السماوي مهمة العودة، والتي ستقام بنهاية الشهر الجاري، على ستاد الدفاع الجوي.

