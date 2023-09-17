الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أستاذ علاقات دولية: الحروب والصراعات العالمية رفعت من معدلات النزوح (فيديو)

نزوح مواطنين من اليمن
نزوح مواطنين من اليمن

قال الدكتور وليد العويمر، أستاذ العلاقات الدولية، إن المتابع لاجتماعات الأمم المتحدة أو قمة العشرين قبلها، يلاحظ انقسامًا حادًا بين الدول الكبرى، حتى الدول المتجاورة مثل اليابان والصين.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من عمان، مع الإعلامية إيمان الحويزي، في برنامج "مطروح للنقاش"، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الانقسام الجيوسياسي بين دول العالم واضح وبيّن، وله تبعات سلبية على مناقشات القضايا الدولية والأزمات الإنسانية تحديدًا.

 

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كوارث طبيعية وحروب

ولفت إلى أن هناك تراجعًا واضحًا في الدعم الدولي للمنظمات الدولية الإنسانية، وبدأت المنظمات تقلص من مجهوداتها ومساعداتها الإنسانية بسبب ضعف التمويل، إضافة إلى عدم وفاء بعض الدول بالتزاماتها تجاه التنمية المستدامة.

وأوضح أن العديد من الدول تجاهلت الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، بينما تواجه الجمعية العامة للأمم المتحدة تحديات ضخمة بسبب الكوارث الطبيعية والحروب، التي رفعت معدلات النزوح حول العالم، بينما غاب القادة الكبار عن الاجتماع حتى لا يلزموا أنفسهم بشيء.


 

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