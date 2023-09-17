فراعنة التنس يتأهلون لمباراة فاصلة للصعود إلى المجموعة العالمية الأولى لكأس ديفيز

تألق منتخبنا الوطنى للتنس للرجال خارج الحدود وحقق انتصارا مستحقا على اصحاب الارض نظيره اوروجواي بنتيجة 3 / صفر بالعاصمة مونتفيدو ضمن منافسات المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز.

وتمكن منتخبنا من الفوز بلقاء الزوجى حيث تغلب الثنائى محمد صفوت واكرم السلالى على اريل بيهار ومارتين كوفاس 6 / 3 و 6 / 4 فى الجولة الثانية للقاء ليتقدم الفراعنة 3 / صفر دون الحاجة لخوض لقائى الفردى.

وحجز منتخبنا بهذا الانتصار الرائع بطاقة لعب المباراة الفاصلة التى يتأهل الفائز بها الى المجموعة العالمية الأولى.

ومن جانبه اشاد مجلس إدارة اتحاد التنس برئاسة الكابتن اسماعيل الشافعى بالاداء الرجولى للاعبين ونجاح الفريق فى التفوق خارج الحدود والفوز على منافس قوى على ملعبه ووسط جماهيره.

وقدم الشافعى التهنئة لجميع اللاعبين محمد صفوت وكريم مأمون وعمرو السيد وفارس زكريا واكرم السلالى الذين كانوا على قدر المسئولية وواصلوا تحقيق الإنجازات التى يعيشها التنس المصرى على كافة المستويات.