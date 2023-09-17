بعد 18 عامًا..راموس يشارك مع إشبيلية

بعد 18 عامًا، عاد سيرجيو راموس للعب مع صفوف إشبيلية من جديد بعدما انضم للفريق الأندلسي في صفقة انتقال حر. فضل راموس العودة إلى نادي طفولته الذي رحل عنه في عام 2005، بعدما رحل إلى صفوف ريال مدريد وهو بـ عمر الـ 18 عامًا.



يشارك راموس أساسيًا مع إشبيلية في مباراة فريقه ضد لاس بالماس ضمن منافسات الدوري الإسباني.



رحل راموس عن إشبيلية في 28 أغسطس عام 2005 إلى ريال مدريد، قبل أن يعود في صيف 2023 مجددًا إليه، مفضلًا العودة للنادي الأندلسي على عرض النصر السعودي، ليكون أطول فترة للاعب يلعب في نفس الفريق بعد فترة غياب طويلة وصلت إلى 18 عامًا و20 يومًا.



من جانبه، قال راموس صاحب الـ37 عامًا، عن عودته للعب مع إشبيلية: سعيد بالعودة والالتحاق بالفريق بأسرع وقت ممكن، كنت متحمسًا للعودة إلى منزلي، لم يكن من المنطقي الذهاب إلى أي مكان آخر دون المرور هنا".

