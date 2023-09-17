تفحم سيارة ملاكي داخل فرن دهان دوكو

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بسيارة ملاكي بمنطقة عزبة أبو جرف دائرة مركز شرطة بنها، دون وقوع ثمة إصابات، أو خسائر بشرية، حيث تبين أن السيارة كانت داخل فرن دهان دوكو سيارات وحدث ارتفاع بدرجة حرارة الفرن وأدى لاشتعال النيران بجسم السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق بسيارة ملاكي بمنطقة عزبة أبو جرف دائرة المركز.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وبالمعاينة والفحص نشوب حريق بجسم سيارة ملاكي، أثناء توقفها داخل فرن دهان دوكو سيارات بمنطقة عزبة أبو جرف دائرة المركز، وبسبب ارتفاع درجة حرارة الفرن أدى لاشتعال النيران بجسم السيارة، ما أدى إلى تلف الطلاء الخارجي لها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



وفي السابق شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في وزارة الداخلية حملة أمنية بمحافظة الدقهلية.

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.. فقد قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية بحملة مُكبرة استهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة "الدقهلية" .. أسفرت جهودها عن ضبط القضايا الآتية:

فى مجال حماية البيئة "المواد الغذائية – الصحة العامة" تم ضبط (7 مصانع) من دون ترخيص بمضبوطات بلغت (25,244 طن مواد غذائية – 295200 قطعة "بسكويت" – واحد طن مخلفات بسكويت هالك – 3300 لتر منظفات –18,4 طن حلاوة) من دون بيانات ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

فى مجال حماية الثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية والمبيدات والأسمدة والمخصبات الزراعية " تم ضبط (مخزنين– مدشة) بدون ترخيص بمضبوطات بلغت (29 طن ذرة صفراء –15,80 طن مبيدات زراعية – 37315 عبوة مبيدات زراعية – 12,537 طن أسمدة ومخصبات زراعية – 12555 عبوة أسمدة ومخصبات زراعية) من دون بيانات ومجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية.

في مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط عدد (26) قضية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.