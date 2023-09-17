قوات إثيوبيا تشتبك مع مقاتلي حركة الشباب بالصومال

خاضت قوات إثيوبيا اشتباكات عنيفة مع مقاتلي حركة الشباب بالقرب من بلدة راب دور في غرب الصومال صباح اليوم الأحد، وفق لما أفاد سكان محليون.

وفي حوالي الساعة التاسعة صباحا (0600 بتوقيت جرينتش) سمع سكان محليون انفجارات كبيرة أعقبها انفجار قوي قرب بلدة راب دوري في منطقة باكول على بعد نحو 20 كيلومترا من حدود إثيوبيا.

وزعمت حركة الشباب أنها نصبت كمينًا لقافلة كبيرة من قوات إثيوبيا التي تعمل في المنطقة كجزء من الجهود الإقليمية للقضاء على الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وقال أحد السكان المحليين حسن عبد الله 'سمعنا عن ثلاثة انفجارات ضخمة ثم أعقب ذلك تبادل للأسلحة الثقيلة'.

وقالت فاطمة علي التي تعيش في راب دوري: 'لقد كان قتالاً عنيفاً بالقذائف والأسلحة الأخرى لكننا لا نعرف التفاصيل'.

ولم يستجب جيش إثيوبيا والسلطات الصومالية لطلبات التعليق.

وفي فبراير، اتفقت جيبوتي وإثيوبيا وكينيا على بدء ما وصفته بعمليات 'بحث وتدمير' ضد حركة الشباب، بالإضافة إلى قوة حفظ السلام بتفويض من الاتحاد الأفريقي، والتي من المتوقع أن تغادر الصومال بحلول نهاية العام المقبل.

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