الأحد 17 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الأرصاد السعودية تُحذر من طقس الساعات المقبلة

السعودية
السعودية

 أطلق المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية، اليوم الأحد، تحذيراته من أمطار خفيفة على أربع مناطق بالمملكة، وتشمل التأثيرات نشاطًا في الرياح السطحية خلال الساعات المقبلة حتى ساعات المساء.

 

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 وكتب المركز السعودي للأرصاد، عبر منصة “إكس”، أن ”منطقة مكة المكرمة تشهد هطول أمطار متوسطة تصل إلى حد تدفق السيول… الأمطار تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً وتؤثر على العاصمة المقدسة وتصحبها رياح نشطة تؤدي لشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية”.

 وأضاف أن “منطقة القصيم تتأثر بأمطار خفيفة حتى الساعة التاسعة مساءً، وتؤثر على البكيرية، الخبراء، الرس، الفوارة، النبهانية، رياض الخبراء، ضرية، عقلة الصقور”.

 وتابع المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية: “كما تتأثر منطقة حائل برياح نشطة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية حتى الساعة التاسعة مساءً، وتؤثر على الحائط، السليمى، الشملى، الغزالة، سميراء، موقق”.

 

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