مصرع عاملين وإصابة اثنين آخرين سقطوا في بيارة صرف صحي بالدقهلية

لقي عاملان مصرعهما وأصيب اثنان آخران، إثر سقوطهم داخل بيارة صرف صحي بعزبة عرب زيدان التابعة لقرية المحمودية بمركز دكرنس بالدقهلية.



وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس من أهالى عزبة عرب زيدان التابعة لقرية المحموديه بمركز دكرنس بسقوط ٤ عمال داخل بيارة صرف صحى داخل القرية أثناء عملية التطهير وفشل محاولات إخراجهم.



وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية والإنقاذ النهرى الى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن العمال كانوا يقومون بتطهير البياره إلا أنهم سقطوا فيها.



وتم انتشال جثتين فيما أصيب الاثنان الآخران، وتم نقل الجثث والمصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



وفي واقعة آخرى ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخصين بتهمة غسل 75 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات فى الجيزة.



تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين"لأحدهما معلومات جنائية"– مقيمين بمحافظة الجيزة لقيامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهما (بشراء العقارات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية)، وكذا إيداع بعض تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.



وقدرت أعمال الغسل التى قام بها المتهمان بمبلغ 75مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

