كارفور تتوسع في شرق القاهرة لتوفير فرص عمل

أعلنت شركة "ماجد الفطيم"، التي تملك وتدير كارفور في مصر، عن افتتاح أول متجر لكارفور في كمباوند “البروچ” المملوك لشركة كابيتال جروب بروبيرتز فى شرق القاهرة على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، يتميز المتجر الجديد بصغر حجمه نسبيًا مقارنة بحجم متاجر كارفور التقليدية، وذلك بهدف تلبية مختلف احتياجات العملاء من خلال تقديم تجربة تسوق سهلة وسريعة إلى جانب توافر منتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية، وتأتي هذه الخطوة في إطار الخطط التوسعية المتواصلة في جميع أنحاء الجمهورية وخدمة المجتمع بما يتماشى مع استراتيجية "ماجد الفطيم".

يمتد المتجر الجديد على مساحة 200 متر مربع، ويقدم مجموعة واسعة من المنتجات تصل إلى 1000 منتج، ومنها المشروبات والأطعمة الطازجة والمجمدة والمخبوزات والمنتجات المنزلية الخفيفة، كما يوفر المتجر الجديد خدمة توصيل الطلبات للعملاء، الأمر الذي يُشكل دلالة واضحة على التزام شركة "ماجد الفطيم" بتقديم أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم.



قال فيليب بيجييون، المدير الإقليمي لشركة "ماجد الفطيم للتجزئة" في مصر: "نحن فخورون بافتتاح متجرنا الجديد في البروچ، والذي يعكس التزامنا بتوسيع شبكة الفروع في مصر. وتأتي هذه الخطوة في إطار مواصلة سعينا الدائم إلى تعزيز استثماراتنا كشريك رئيسي لهذا القطاع الاستراتيجي منذ بداية رحلتنا في مصر، إلى جانب تكريس جهودنا في توفير فرص عمل جديدة، مما يسهم في دعم وازدهار الاقتصاد المحلي وتحقيق قيمة مضافة في السوق المصرية".

من جانبه أعرب المهندس أحمد عارف، الرئيس التنفيذي لشركة " كابيتال جروب بروبيرتيز" المالكة لمشروع "البروچ" أحد أهم وأكبر المجتمعات العمرانية متكاملة المرافق ومتعددة الاستخدامات بمنطقة شرق القاهرة عن سعادته بافتتاح الفرع الجديد لكارفور داخل المشروع، مؤكدًا أن الشركة تستهدف دائمًا توفير نمط حياة مثالي لجميع العائلات داخل مجتمع "البروچ"، من خلال توقيع شراكات استراتيجية وتعاون مع أكبر الأسماء والعلامات التجارية العالمية، في مختلف المجالات، لتنفيذ التزاماتها تجاه العملاء في توفير تجربة حياة فريدة وممتعة، لذلك كنا حريصين على تواجد "كارفور" داخل مشروع "البروچ" ، ليصبح إضافة جديدة إلى جانب شركائنا الحاليين.

من الجدير بالذكر أن كارفور مصر لديها حاليًا 65 فرعًا موزعين على كافة أنحاء الجمهورية تتنوع ما بين هايبر ماركت وسوبر ماركت، وتبلغ نسبة المنتجات والبضائع المصرية في الفروع 85% من إجمالي البضائع.