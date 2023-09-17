أوبر عن أزمة التحصيل بالدولار: خطأ تقني

كشف متحدث باسم شركة أوبر، تفاصيل الأزمة التي أثارها العملاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تحصيل قيمة الرحلات بالدولار وليس الجنيه المصري.

قال المتحدث باسم أوبر: “قمنا يوم 12 سبتمبر بإصلاح خطأ تقني حدث أثناء إجراء تحديث لنظم الدفع مما أدى إلى فرض رسوم إضافية على معاملات الدفع لبعض الركاب”.

أضاف: “نؤكد في هذا الصدد أننا سنقوم برد كل المبالغ الإضافية التي تم سحبها من الركاب المتأثرين في أقرب وقت كما نؤكد أننا سوف نستمر في تحصيل رسوم كل الرحلات داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري كالمعتاد”.

تابع: “تمثل تجربة الركاب الذين يستخدمون تطبيق أوبر أولوية قصوى لنا، ونحن ملتزمون بدورنا كمساهم رئيسي في الاقتصاد المصري وفي تسهيل التنقل لملايين الركاب”.