مستشار الأمن القومي الأمريكي يجتمع مع وزير الخارجية الصيني بمالطا

التقى وزير الخارجية الصيني وانج يي، بمستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان في مالطا مطلع هذا الأسبوع في الوقت الذي يسعى فيه أكبر اقتصادين في العالم إلى تحقيق الاستقرار في علاقاتهما المتوترة، حسب ما أفاد مسؤول أمريكي، اليوم الأحد.

وكان اجتماع سوليفان مع وانغ هو الأحدث في سلسلة من المحادثات رفيعة المستوى بين المسؤولين الأمريكيين والصينيين والتي يمكن أن تضع الأساس لاجتماع بين رئيسي البلدين جو بايدن وشي جين بينج في وقت لاحق من هذا العام.

وسبق أن التقى سوليفان مع وانج في فيينا في مايو الماضي.

وعبر بايدن هذا الشهر عن خيبة أمله بعد غياب شي عن قمة مجموعة العشرين في الهند، لكنه قال إنه سيجد فرصة للقائه. والفرصة المحتملة التالية لبايدن لإجراء محادثات مع شي هي قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك) في سان فرانسيسكو في نوفمبر تشرين الثاني.

وكانت وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزيرة الخزانة جانيت يلين قد زاروا الصين هذا العام لضمان استمرار التواصل بين البلدين على خلفية التوتر الذي نشب بعد أن أسقط الجيش الأميركي منطاد مراقبة صينيا حلق في سماء الولايات المتحدة.

وكان بايدن وشي قد التقيا آخر مرة في 2022 على هامش قمة مجموعة العشرين التي انعقدت في جزيرة بالي الإندونيسية.

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