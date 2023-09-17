غموض حول صحة الرئيس الشيشاني (شاهد)

تسري تكهنات منذ أشهر بشأن صحة الزعيم الشيشاني رمضان قديروف الحليف الوثيق للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وعرضت قناة العربية تقريرًا بعنوان "غموض حول صحة الرئيس الشيشاني قديروف".

وأشار التقرير إلى أن الزعيم الشيشاني قديروف تعرض للتسميم من طبيبه الخاص، ولكن نفى مستشاره القصة بأكملها، وأشار التقرير إلى أن قديروف يعاني من مرض خطير ولا يقوي على الحركة.

ونوه التقرير إلى أن الرئيس قديروف رد شخصيًا على هذه الأخبار بمقطع فيديو وهو يمارس الرياضة، ولكن سرعان ما عاد الجدل حول حالته الصحية بأن هناك صحفًا نقلت أن قديروف مصاب بمرض خطير.

ظهور الرئيس الشياشني في فيديو بعد أنباء إصابته بمرض:

وفي سياق آخر، نشرت قناة قديروف على تطبيق تليغرام، مقطعين مصوّرين له، الأحد. وظهر في الأول وهو يمشي في مكان غير محدد مرتديًا معطفًا في ظل أجواء ماطرة، وقد ارتسمت ابتسامة على وجهه المنتفخ. وفي الثاني، يسمع قديروف وهو يتحدث باللغة الشيشانية، قبل أن يقول بالروسية: "زاولوا الرياضة".

وأرفق الفيديو بتعليق مكتوب جاء فيه: "أنصح بشدة كل من لا يستطيعون التمييز بين الحقيقة والأكاذيب عبر الإنترنت، أن يذهبوا للتنزه وتنشق بعض الهواء النظيف وترتيب أفكارهم.. يمكن للمطر أن يكون منعشًا بشكل مذهل".

ولم يتضح متى تمّ تصوير المقطعين القصيرين، لكن نشرهما يأتي بعد تقارير غير مؤكدة بشأن صحة قديروف بلغت في الأيام الأخيرة حد الحديث عن دخوله في غيبوبة.

ويعد قديروف من أبرز حلفاء الرئيس بوتين ومن الداعمين لحربه في أوكرانيا حيث قاتلت تشكيلات شيشانية في الميدان إلى جانب الجيش الروسي.

ويحكم قديروف الشيشان، وهي جمهورية روسية ذات غالبية مسلمة في شمال القوقاز، منذ عام 2007، وقُتل العديد من خصومه في ظروف مريبة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك خارج روسيا.

ويواجه قديروف اتهامات من المدافعين عن حقوق الإنسان بالقضاء على حرية التعبير والإشراف على عمليات انتقام من معارضيه، وأدرجته الولايات المتحدة في يوليو 2020 على قائمتها السوداء لمنتهكي حقوق الإنسان.