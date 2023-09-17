الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

المتوفى يسمع ويرى ما حوله بعد توقف قلبه.. دراسة حديثة تزعم

انعاش القلب
انعاش القلب

دقائق تلي وفاتنا، وينهار فيها الجسم ويمر بالعديد من المراحل، منها تغير اللون، وتعفن الجسد ويتحول إلى كومة من العظام، وخرجت دراسة حديثة بأن  ما يقرب من 40% من الأشخاص الذين يخضعون للإنعاش القلبي الرئوي لديهم ذكريات، أو تجارب تشبه الحلم، أو بعض التصور لما يحدث حولهم. 

 

لا يزال لديهم ذكريات ويفهمون ما يحدث حولهم، وهو ما يحدث في الساعات الأولى من الوفاة أو الاقتراب من الموت، حيث إن الأشخاص الذين يتم إحياؤهم بعد تجارب الاقتراب من الموت، يكون لا يزال لديهم ذكريات ويفهمون ما يحدث حولهم لمدة تصل إلى ساعة بعد توقف قلبهم.

 

الأشخاص بعد الموت لديهم تجارب تشبه الحلم.. دراسة حديثة

 

الاقتراب من الموت اضطراب نفسي، يعدُّ هو الأكثر قسوة تلحق بأي إنسان، وهو يلاحق كل من توفى أقاربه أو أصدقاؤه أو عائلته أو وفاة إنسان عزيز لديه، وهو أقسى حدث من الممكن أن يتعرض إليه أحد.

 

زلزال تركيا والخطر النفسي:

 

 رغم أن رحيل إنسان عزيز لديك يمثل خطرًا نفسيًّا كبيرًا، إلا أن هناك حدثًا أكثر قسوة من الناحية النفسية، وهو أن تمر أنت بنفس الموقف، كاقترابك من الموت والذي تتضاعف فيه كل التأثيرات النفسية، كلحظاتك الأخيرة قبل الوفاة، أو مرورك بموقف صعب يقربك من الموت، كإصابتك  بمرض خطير أو وجودك في مكان يفصلك عن الموت.

 

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 وجودك تحت الأنقاض بعد تعرض منزلك لزلزال، هو موقف يجعلك تتعرض لظاهرة "الاقتراب من الموت"، وإما أن تكون على بعد لحظات من المرض النفسي.

وتوفر الدراسة التي توصلت لها “ديلي ميل” البريطانية، نظرة ثاقبة للعالم غير المفهوم لتجارب الاقتراب من الموت، يمكن أن تُلهم النتائج علاجات جديدة لإعادة تشغيل القلب ومنع إصابات الدماغ.

 

 

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