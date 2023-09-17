تشيلسي يتعثر مجددا بالدوري الإنجليزي ويتعادل مع بورنموث

سقط تشيلسي في فخ التعادل أمام بورنموث سلبيا دون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب الأخير ضمن مافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان بورنموث قريبا من افتتاح التسجيل في الدقيقة 80، عندما استقرت تمريرة عرضية من الناحية اليسرى، عند سولانكي الذي سددها قبل أن يتصدى لها الحارس سانشيز ببراعة.

بتلك النتيجة، أرتفع تشيلسي رصيده إلى 5 نقاط في المركز الرابع عشر، بينما رفع بورنموث رصيد إلى 3 نقاط في المركز السادس عشر.



