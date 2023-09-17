الأحد 17 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشيلسي يتعثر مجددا بالدوري الإنجليزي ويتعادل مع بورنموث

بوابة الوفد الإلكترونية

سقط تشيلسي في فخ التعادل أمام بورنموث سلبيا دون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب الأخير ضمن مافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان بورنموث قريبا من افتتاح التسجيل في الدقيقة 80، عندما استقرت تمريرة عرضية من الناحية اليسرى، عند سولانكي الذي سددها قبل أن يتصدى لها الحارس سانشيز ببراعة.

بتلك النتيجة، أرتفع تشيلسي رصيده إلى 5 نقاط في المركز الرابع عشر، بينما رفع بورنموث رصيد إلى 3 نقاط في المركز السادس عشر.

 

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