أسامة نبيه يدعم بيراميدز في مواجهة الجيش الرواندي

تواجد أسامة نبيه المدير الفني لفريق المريخ السوداني في مدرجات ملعب مباراة بيراميدز والجيش الرواندجي بدولة رواندا ، والتي انتهت منذ قليل بالتعادل السلبي في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.





وتواجد أسامة نبيه في رواندا مع بعثة فريق المريخ السوداني لمواجهة فريق يانج أفريكانز التنزاني في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا.

وخاض فريق بيراميدز اللقاء بكل من ..