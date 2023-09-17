أسامة نبيه يدعم بيراميدز في مواجهة الجيش الرواندي
تواجد أسامة نبيه المدير الفني لفريق المريخ السوداني في مدرجات ملعب مباراة بيراميدز والجيش الرواندجي بدولة رواندا ، والتي انتهت منذ قليل بالتعادل السلبي في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.
وتواجد أسامة نبيه في رواندا مع بعثة فريق المريخ السوداني لمواجهة فريق يانج أفريكانز التنزاني في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا.
وخاض فريق بيراميدز اللقاء بكل من ..
حراسة المرمى: أحمد الشناوي.
الدفاع: محمد الشيبي – على جبر – أحمد سامي – كريم حافظ.
الوسط: مهند لاشين – أحمد توفيق – وليد الكرتي.
الهجوم: مصطفى فتحي- إبراهيم عادل- فيستون مايلي.
وعلى مقاعد بدلاء فريق بيراميدز : شريف إكرامي - محمود مرعي - أسامة جلال - بلاتي توريه - سيف جعفر - أحمد فتحي - دودو الجباس - أوجو صامويل - فخري لاكاي.
بينما شهدت القائمة خروج كل من يوسف نادر وعبد الله السعيد ورمضان صبحي.
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