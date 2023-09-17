الضوء البروجي يزيّن سماء الوطن العربي والنصف الشمالي من الكرة الأرضية

يمكن رؤية الضوء البروجي في سماء الوطن العربي والنصف الشمالي من الكرة الأرضية في الأيام المقبلة، حيث سيظهر في الأفق الشرقي قبل ضوء الفجر. وسيصاحب الضوء البروجي كوكب الزهرة.

وبحسب الجمعية الفلكية بجدة، فإن القمر في طور هلال بداية الشهر سيكون في سماء المساء، مما سيترك سماء الفجر مظلمة للضوء البروجي.

الضوء البروجي هو ضوء الشمس المنعكس عن جزيئات الغبار التي تتحرك في مستوى الأرض والكواكب الأخرى التي تدور حول الشمس. ويمكن رؤيته بسهولة من خطوط العرض القريبة نسبيًا من خط الاستواء.

وفي السطور التالية أبرز النقاط حول رصد الضوء البروجي :

الفترة الحالية من أواخر الصيف إلى مطلع الخريف وقتًا مثاليًا لرصد الضوء البروجي في سماء الوطن العربي والنصف الشمالي من الكرة الأرضية.

سيظهر الضوء البروجي في الأفق الشرقي قبل ضوء الفجر، وسيصاحبه كوكب الزهرة.

سيكون القمر في طور هلال بداية الشهر، مما سيترك سماء الفجر مظلمة للضوء البروجي.

الضوء البروجي له لون "الحليب" ويظهر على شكل مثلث.

يمكن رؤيته بسهولة من خطوط العرض القريبة نسبيًا من خط الاستواء.

يجب الذهاب إلى موقع مظلم بعيدًا عن أضواء المدن لرؤية الضوء البروجي.

السبب في وضوح الضوء البروجي قبل الفجر في هذا الوقت من العام هو أن مسار الشمس الظاهري عبر السماء يقع بشكل مستقيم تقريبًا بالنسبة للأفق الشرقي.

يمكن رؤية الضوء البروجي لمدة تصل إلى ساعة قبل بداية ضوء الفجر الحقيقي.

على عكس الفجر الحقيقي، لا يوجد لون وردي للضوء البروجي.

مصدر الضوء البروجي هو ضوء الشمس المنعكس عن جزيئات الغبار التي تتحرك في مستوى الأرض والكواكب الأخرى التي تدور حول الشمس.