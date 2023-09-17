الجوازة انقلبت جنازة.. إصابة 3 أشخاص بطلق ناري بالمنيا

أصيب 3 أشخاص بطلق ناري "خرطوش" خلال حفل زفاف بإحدي قري مركز مغاغة في المنيا.

تلقت مديرية أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بإصابة مواطنين بطلق ناري، خلال الاحتفال بحفل زفاف بقرية بني خالد في مركز مغاغة شمال المنيا.

انتقل فريق البحث الجنائي وسيارات الإسعاف إلى القرية وتبين إصابة ٣ أشخاص، بطلق ناري، رش خرطوش، بسبب قيام أحد الأشخاص بإطلاق الخرطوش احتفالا بالزفاف.

تم نقل المصابين إلى مستشفي مغاغة للعلاج، وتحويل أحد المصابين لمستشفي المنيا الجامعي لاستكمال العلاج.

تحرر محضر بالواقعة وتم القبض على المتهم والسلاح المستخدم.

وفي السابق شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في وزارة الداخلية حملة أمنية بمحافظة الدقهلية.

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.. فقد قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية بحملة مُكبرة إستهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة "الدقهلية" .. أسفرت جهودها عن ضبط القضاياالأتية:

فى مجال حماية البيئة "المواد الغذائية – الصحة العامة" تم ضبط (7 مصانع) بدون ترخيص بمضبوطات بلغت (25,244 طن مواد غذائية – 295200 قطعة "بسكويت" – واحد طن مخلفات بسكويت هالك – 3300 لتر منظفات –18,4 طن حلاوة)بدون بيانات ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

فى مجال حماية الثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية والمبيدات والأسمدة والمخصبات الزراعية " تم ضبط (مخزنين– مدشة) بدون ترخيص بمضبوطات بلغت (29 طن ذرة صفراء –15,80 طن مبيدات زراعية – 37315 عبوة مبيدات زراعية – 12,537 طن أسمدة ومخصبات زراعية – 12555 عبوة أسمدة ومخصبات زراعية) بدون بيانات ومجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية.

فى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط عدد (26) قضية متنوعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.