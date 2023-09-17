بيراميدز يفرض التعادل على الجيش الرواندي بدور الـ 32 لدوري الأبطال
حسمت نتيجة التعادل السلبي ، مواجهة بيراميدز والجيش الرواندي التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب الأخير ، لحساب منافسات ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وسجل بيراميدز بهذا اللقاء ظهوره الأول في المسابقة القارية “دوري الأبطال”.
وبدأ بيراميدز اللقاء بتشكيل ضم كل من ..
حراسة المرمى: أحمد الشناوي.
الدفاع: محمد الشيبي – على جبر – أحمد سامي – كريم حافظ.
الوسط: مهند لاشين – أحمد توفيق – وليد الكرتي.
الهجوم: مصطفى فتحي- إبراهيم عادل- فيستون مايلي.
وعلى مقاعد بدلاء فريق بيراميدز :
شريف إكرامي - محمود مرعي - أسامة جلال - بلاتي توريه - سيف جعفر - أحمد فتحي - دودو الجباس - أوجو صامويل - فخري لاكاي.
بينما شهدت القائمة خروج كل من يوسف نادر وعبد الله السعيد ورمضان صبحي.
كان فريق نادي بيراميدز ، قد أنهى تدريباته الجماعية في كيجالي استعدادًا لمواجهة الجيش الرواندي في بداية مشوار دوري أبطال أفريقيا، بتدريب صباحي على ملعب المباراة أمس السبت.
وقرر البرتغالي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز تعديل موعد المران الأخير وإقامته صباحًا بسبب ارتباط نفس الملعب بمباراة تجمع بين المريخ السوداني ويانج أفريكانز التنزاني في دوري الأبطال وقرر باتشيكو التدريب صباحًا بدلًا من تأجيل المران حتى بعد نهاية اللقاء.
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