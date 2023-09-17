بيراميدز يفرض التعادل على الجيش الرواندي بدور الـ 32 لدوري الأبطال

حسمت نتيجة التعادل السلبي ، مواجهة بيراميدز والجيش الرواندي التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب الأخير ، لحساب منافسات ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



وسجل بيراميدز بهذا اللقاء ظهوره الأول في المسابقة القارية “دوري الأبطال”.

وبدأ بيراميدز اللقاء بتشكيل ضم كل من ..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: محمد الشيبي – على جبر – أحمد سامي – كريم حافظ.

الوسط: مهند لاشين – أحمد توفيق – وليد الكرتي.

الهجوم: مصطفى فتحي- إبراهيم عادل- فيستون مايلي.

وعلى مقاعد بدلاء فريق بيراميدز :