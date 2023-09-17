العثور على جثة شخص بمدينة 6 أكتوبر داخل مسكنه

عثرت أجهزة الأمن على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه في مدينة 6 أكتوبر.

وتكثف أجهزة الأمن التحريات حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه في مدينة 6 أكتوبر.

انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم العثور على جثة شخص داخل شقته، وتبين من خلال مناظرتها عدم وجود إصابات ظاهرية بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأشارت التحريات الأولية إلى وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.



وفي السابق نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط المتهمين بقتل شاب بقرية سماتاي التابعة لمركز قطور، بعد أن قاما بالتعدي عليه بالضرب بسلاح ابيض بسبب خلافات بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بمقتل شاب بقرية سماتاي التابعة لمركز قطور.



وانتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين مقتل شاب في العقد الثالث من العمر إثر إصابته بطعنات نافذة أودت بحياته في الحال، وتبين أن مرتكبي الواقعة متهمين اثنين إثر خلافات مع المجني عليه، وتم ضبط الجناة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.