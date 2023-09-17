أرتيتا يعلن تشكيل آرسنال لمباراة إيفرتون بالدوري الإنجليزي

كشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال تشكيل المدفعجية للقاءه ضد إيفرتون بالجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب جوديسون بارك.



وتنطلق مباراة آرسنال وإيفرتون في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



ويتواجد رامسدل حارس آرسنال على مقاعد بدلاء المدفعجية فيما يحرس العرين رايا.



جاء تشكيل آرسنال لمباراة إيفرتون على النحو التالي:



في حراسة المرمى: رايا.

في خط الدفاع: بن وايت، ويليام ساليبا، جابرييل مجالهايس، زينتشينكو.

في خط الوسط: مارتن أوديجارد، ديكلان رايس، فابيو فييرا.

في خط الهجوم: بوكايو ساكا، نيكتياه، جابرييل مارتينيلي.



ويتواجد النني خارج القائمة حيث يخوض في الوقت الحالي برنامجه للتعافي والجاهزية بعد الإصابة التي عانى منها في الفترة الماضية.



يأتي آرسنال في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط ذلك بعد خوضه 4 مباريات فيما أنتصر خلال 3 لقاءات، وتعادل في واحدة، فيما يتواجد إيفرتون في المركز الثامن عشر برصيد نقطة وحيدة بعدما تعادل مرة وخسر 3.

