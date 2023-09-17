محافظ أسيوط ورئيسة المجلس القومي للمرأة يوزعان مشروعات صغيرة للسيدات الأولى بالرعاية

قام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، برفقة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، بتوزيع بعض المشروعات الصغيرة “ماكينات الخياطة والأفران المنزلية” على النساء المعيلات وذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة. الذين يحتاجون إلى الاهتمام.



واستعرضت معرض منتجات التربية الفنية والصناعات اليدوية والحرف التراثية الذي أقيم في بهو الحكومة العامة على هامش زيارة رئيسة المجلس الوطني للمرأة لتفقد بعض أنشطة المجلس. وفعاليات بالقرى والمراكز ضمن المشروع القومي للتنمية الأسرية والذي يتوافق مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل نائب أمين عام المحافظة والنائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب عضو المجلس القومي للمرأة والمهندس عمرو سليمان عضو المجلس القومي للمرأة. فريدريكا جاكوبا أونجي ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، ويسرا دياب ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وكريستين عرب ممثلة الأمم المتحدة. وعن المرأة في مصر، شيماء علام مسؤولة برامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، إيزيس محمود رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتطوير، إنجي اليماني المدير الوطني لبرنامج الشمول المالي، د. مروة كدواني مقرر القسم من المجلس القومي للمرأة بأسيوط، إيهاب عبد الحميد مدير شركة وكالة التنمية بأسيوط، ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعلاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمد إبراهيم وكيل الوزارة، ومدير مديرية التربية والتعليم مصطفى أبو غدير مستشار المحافظة، للجمعيات الأهلية جيهان حفني مديرة إدارة الأسر المنتجة بمديرية التضامن الاجتماعي نفيسة عبد السلام مسئولة المشاركة المجتمعية بالمحافظة ناهد فرغلي مدير إدارة التعاون الإنتاجي عزة عبد العال مدير إدارة خدمات المواطن بالمحافظة وأعضاء مجلس المركز القومي للمرأة بأسيوط.



وقام محافظ أسيوط ورئيسة المجلس القومي للمرأة، بتسليم 10 ماكينات خياطة وأفران منزلية مع ملحقاتها إلى المعيلين والأرامل وأصحاب الهمم حتى يتمكنوا من الإنتاج وتحسين مستوى معيشتهم من خلال تقديم منتجات بسيطة وصغيرة. المشاريع التي تدر الدخل بشكل منتظم.

وأكد المحافظ، استعداد الحكومة للتعاون مع مختلف الجهات والمنظمات والمؤسسات التي تهدف إلى تقديم المساعدات المنتظمة للفئات الأشد احتياجاً وتقديم الدعم المستمر لها لتكرار هذه البرامج والمشاريع كنوع من المساهمة في مواجهة مسؤولية الأسرة. أعباء ومصدر رزق يساعد في تمكينهم اقتصادياً في المجتمع باعتباره أحد العوامل المؤثرة والمؤثرة. ويعتبر الأداء إيجابيا لنمو الناتج المحلي والتنمية الاقتصادية.

وتفقد اللواء عصام سعد، والدكتورة مايا مرسي، معرضاً للمنتجات اليدوية والحرف التقليدية ضمن المعارض التي تنظمها المحافظة دوريا لمنتجات مدارس التعليم الفني والأسر المنتجة والجمعيات الأهلية ومركز تأهيل الفتيات ومركز التدريب. ووحدة التأهيل الحكومية وذوي القدرات الخاصة بالتنسيق بين الحكومة والتضامن الاجتماعي ومديرية التربية والتعليم.

وأوضح محافظ أسيوط، أن هذه المعارض تأتي في إطار الحماس والاهتمام بالمحافظة على إحياء الحرف التراثية والمنتجات اليدوية التي تميزها، ودعماً لأصحاب هذه الحرف من النساء والأهالي الذين قرروا الاستفادة من دخلها. إنشاء مشاريع يتم توزيعها في المحافظة مثل الأفران المنزلية مع ملحقاتها وآلات الخياطة والأكواب القماشية لمساعدتهم في تسويق منتجاتهم. توفير الأماكن المناسبة لإقامة المعارض المؤقتة والدائمة مجاناً في المحافظة لعرض منتجاتها. تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية في التركيز على بناء الإنسان والاستثمار في الإنسان وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين والفئات الأكثر احتياجاً في مختلف القرى المصرية وتوفير الحياة الكريمة لهم وفقاً لرؤية مصر 2030.

وأشار المحافظ، إلى أن المعرض يضم منتجات "التلي"، والأقمشة اليدوية، والكليم، والسجاد، والخيام، والأثاث المنزلي، واللحف، والمنسوجات، والأحذية، والجلود، والسيراميك.

محافظ أسيوط ورئيسة المجلس القومي للمرأة يوزعان مشروعات صغيرة للسيدات الأولى بالرعاية

محافظ أسيوط ورئيسة المجلس القومي للمرأة يوزعان مشروعات صغيرة للسيدات الأولى بالرعاية

محافظ أسيوط ورئيسة المجلس القومي للمرأة يوزعان مشروعات صغيرة للسيدات الأولى بالرعاية

محافظ أسيوط ورئيسة المجلس القومي للمرأة يوزعان مشروعات صغيرة للسيدات الأولى بالرعاية

محافظ أسيوط ورئيسة المجلس القومي للمرأة يوزعان مشروعات صغيرة للسيدات الأولى بالرعاية

محافظ أسيوط ورئيسة المجلس القومي للمرأة يوزعان مشروعات صغيرة للسيدات الأولى بالرعاية

محافظ أسيوط ورئيسة المجلس القومي للمرأة يوزعان مشروعات صغيرة للسيدات الأولى بالرعاية

محافظ أسيوط ورئيسة المجلس القومي للمرأة يوزعان مشروعات صغيرة للسيدات الأولى بالرعاية

محافظ أسيوط ورئيسة المجلس القومي للمرأة يوزعان مشروعات صغيرة للسيدات الأولى بالرعاية

محافظ أسيوط ورئيسة المجلس القومي للمرأة يوزعان مشروعات صغيرة للسيدات الأولى بالرعاية