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الأحد 17 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

حفرة على شاطئ إيرلندي تثير الجدل.. فيديو

حفرة على شواطئ ايرلندا
حفرة على شواطئ ايرلندا

ظهرت حفرة كبيرة على أحد شواطئ إيرلندا، أثارت حالة انقسم وجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعض الأراء قال إنها نيزك فضائي، وآخرين قالوا إنها من صنع البشر.

 

الحفرة عثر عليها رجلا على شاطئ بورتمارنوك بالقرب من دبلن، ويعتقد أنها نشأت نتيجة لضربة نيزك، خاصة أنه تم العثور على صخرة سوداء داخلها، يمكن أن تكون بقايا النيزك المعني.

 

وبعد وصول شركة "فيرجين ميديا Virgin Media News" إلى مكان الحادث، حيث قال أحد المراسلين: "يُشتبه بأن الحفرة ناتجة عن نيزك في دبلن"، وأضاف وهو يحمل الصخرة بين يديها: "إنها أثقل مما قد تبدو، مسطحة من جانب واحد، وتتضمن علامات حروق على الجانب".

 

وأضاف المراسل، أنه سيتم تحليل الصخرة للتأكد من أنها تعود لنيزك في غضون ذلك، شارك بعض الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو مثير عن الحفرة.

 

ونشر حساب على موقع "X" لقطات لرجلين يحفران الحفرة بأنفسهما، وأرفقه بتعليق: "نشرت Virgin Media News تقريرا عن حفرة على شاطئ بورتمارنوك والتي قد تكون نتيجة لحدث كوني، لكن في الواقع قام بعض الرفاق بحفرها حرفيا في اليوم السابق بمجرفة طفل".

وأضاف: "الطريقة التي كان يتحدث بها الرجل عن كون الصخرة نيزك جعلتني أبكي".

 

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