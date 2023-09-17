محمد صلاح مُحرك ليفربول الأول

ملك الاسيست

يواصل النجم الدولي محمد صلاح توهجه رفقة فريقه ليفربول كنعصر أساسي وسبب رئيسي في انتصار الريدز الأخيرة.



رغم أن "صلاح" لديه قدرة تهديفية كبيرة جعلته يحصد لقب هداف الدوري الإنجليزي ثلاث مرات والوصافة مرة، بالإضافة لوصافة ترتيب هدافي دوري الأبطال في الموسم الماضي ألا أن محمد صلاح مازال حاسما مع ليفربول في صناعة الأهداف، وصناعة الفرص للتسجيل لزملاءه.



لعل صلاح توج بلقب الهداف بالإضافة لجائزة أكثر من صنع أهدافا في الادوري الإنجليزي منذ موسمين ماضيين بعدما سجل 23 هدفا وصنع 13 آخرين ليساهم بـ 36 هدفا في البريميرليج بموسم 2021-2022، ومازال النجم الدولي يواصل حسمه للمباريات سواء بالتسجيل أو صناعة الاهداف.



شارك محمد صلاح في مساهمة التهديفية لليفربول في آخر 11 مباراة بالدوري الإنجليزي وهو رقم قياسي بالبريميرليج، بالإضافة لكونه دخل نادي المساهمة بـ اكثر من 200 هدف مع الريدز بالدوري ولم يصل إلى هذا الرقم سوى أسطورة الريدز ستيفن جيرارد بـ 212 مساهمة، فيما وصل "مو" إلى 202.



سجل محمد صلاح 139 هدفا مع ليفربول في الدوري الإنجليزي بالإضافة لـ صناعة 63 آخرين، فيما سجل جيرارد 120 هدفا، وصنع 92 آخرين.



كما أبرز حساب الدوري الإنجليزي الممتاز إحصائية مميزة لصلاح كونه ساهم في صناعة أهداف لفريقه ليفربول في 5 مباريات متتالية خارج ملعبه ليكون أول لاعب بالريدز يقوم بذلك في الدوري.



كما أن صلاح ساهم في 11 مباراة متتالية تهديفيا بالدوري الإنجليزي سواء بصناعة الاهداف أو التسجيل، في مباريات ضد توتنهام سجل هدفا وفولهام وبرينتفورد، فيما صنع "هاتريك" أهداف في لقاء ليستر سيتي، وأستون فيلا صنع هدفا واحدا ومثله أمام ساوثهامبتون وتشيلسي، وسجل أمام بورنموث هدفا، وصنع أمام نيوكاسل يونايتد هدفا وسجل آخر في شباك أستون فيلا، وأخيرا صنع هدفين في مباراة ولفرهامبتون بالإضافة أنه كان مفتاح صناعة الهدف الثالث في تلك المباراة، بعدما مرر الكرة لزميله إيليوت الذي سددها ولمست مدافع ولفرهامبتون لتسكن الشباك.





كلوب: صلاح دائما موجود عندما نحتاجه



أشاد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بـ نجمه محمد صلاح لما قدمه في مباراة ولفرهامبتون قائلا: "إنه لا يُصدق، إنه يساهم في كل شيء، في الشوط الأول لم يكن رائعًا، ولكن مع تغيير نظام اللعب كان لاعبًا حاسمًا، هو دائمًا موجود عندما نحتاجه."





روبرتسون: صلاح أعاد رتم الفريق في الشوط الثاني أمام ولفرهامبتون



فيما صرح زميله أندرو روبوتسون بعدما سجل الهدف الثاني بعد تمريرة من صلاح عقب نهاية اللقاء: أعلم أن “مو” يمكنه اختيار تمريرة مناسبة، ففكرت، قد أذهب إلى هناك أيضا (الدخول للعمق).



وتابع : خلال التكهنات، اعتقدت أنه كان رائعا في هذا الملعب، هذا جيد، لقد قدم صلاح أداء جيدا حقا في الشوط الثاني، في الشوط الثاني كان جيدا حقا واعاد رتم فريقنا.

