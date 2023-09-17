نتيجة الجهد الزائد.. السيطرة على حريق في محول كهربائي بالدقهلية

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الدقهلية، من السيطرة على حريق محدود اندلع في محول كهربائي بقرية ميت دمسيس التابعة لمركز أجا، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.



تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا، بنشوب حريق وإنبعاث أدخنة من محول الكهرباء بقرية ميت دمسيس.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ محل الواقعة، وتم الدفع بسيارات إطفاء وإسعاف، وتم السيطرة على الحريق ومصدر إنبعاث الأدخنة، وتبين إندلاع الحريق نتيجة الجهد الزائد.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات ، وتمكن مسؤولي إدارة هندسة كهرباء أجا من إصلاح المحول.



وفي واقعة آخرى نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط المتهمين بقتل شاب بقرية سماتاي التابعة لمركز قطور، بعد أن قاما بالتعدي عليه بالضرب بسلاح ابيض بسبب خلافات بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بمقتل شاب بقرية سماتاي التابعة لمركز قطور.



وانتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين مقتل شاب في العقد الثالث من العمر إثر اصابته بطعنات نافذة أودت بحياته في الحال، وتبين أن مرتكبي الواقعة متهمين اثنين إثر خلافات مع المجني عليه، وتم ضبط الجناة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

