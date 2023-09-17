محافظ الشرقية يشارك بمؤتمر "المستقبل الصحي والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي"

بجامعة مصر الدولية..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على أهمية المشاركة في المؤتمرات العلمية للاطلاع والتعرف على كافة الأبحاث والدراسات المتقدمة في كافة التخصصات العلمية، التي من شأنها أن تُساهم في إحداث حراك دائم في الصروح العلمية والتعليمية مما ينعكس آثارها الإيجابية على تقدم المجتمع وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، لافتاً إلى أن مثل هذه المؤتمرات الطبية الهادفة تُنير لنا الطريق وترسم خريطه الأمل للنهوض بمجتمعنا صحياً ونفسياً.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر العلمي السابع لطلاب كلية الصيدلة بجامعة مصر الدولية تحت عنوان "Artificial Intelligence: Shaping Future… changing minds" وذلك لمناقشة كيفية استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مجال الصيدلة، في حضور الدكتورة محاسن فرغلي القائمة بأعمال رئيس جامعة مصر الدولية، والدكتور ماهر الدمياطي رئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلية ورئيس جامعة الزقازيق ومحافظ بني سويف الأسبق، والدكتور أحمد عماد الجندي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامي عمارة عميد كليه الصيدلة، وممثلي شركات الأدوية والطلاب، وذلك بمقر كلية الصيدلة بجامعة مصرالدولية.

ثمن محافظ الشرقية، دور مهنة الصيدلة في المجتمع باعتبارها مهنة محورية تقدم خدماتها في كافة المجالات ويستفيد منها المواطن بشكل مباشر والتي تستلزم ضرورة الأخذ بالأساليب العلمية الحديثة ومواكبة تطورات العصر للارتقاء بها واستمرار تقديم صيادلة على قدر كبير من الوعي والمسؤولية تجاه افراد المجتمع للنهوض بالمنظومة الصحية بوجه عام متمنياً للمشاركين في المؤتمر الخروج بورش عمل فعالة ومثمرة وتحقيق الاستفادة للجميع.

ومن جانبها أعربت القائمة بأعمال رئيس جامعة مصر الدولية عن سعادتها لمشاركة محافظ الشرقية حضور فعاليات المؤتمر الذي تقيمه كلية الصيدلة بهدف تناول الجديد فى مجالات الصيدلة باستخدام التكنولوجيا الحديث والذكاء الاصطناعي لخلق خريج متميز مؤهل لسوق العمل ومواكب لتطورات العصر واستراتيجية التنمية مشيرة إلى أن مهنة الصيدلة هى محور اهتمام بالغ من كل دول العالم المتقدم لارتباطها الوثيق بالصحة العامة بما ينعكس إيجاباً على خطط وبرامج التنمية في تلك الدول والمجتمعات.

بينما أوضح عميد كلية الصيدلة بجامعة مصر الدولية، أن فعاليات المؤتمر سوف تتضمن عرض 12 بحث علمي للطلاب عن إستخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات الصيدله بجانب تقديم محاضرات علمية لعدد من العلماء المتميزين فى المجال الصيدلي عن المستقبل الصحي والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتوزيع الجوائز على فرق الصيدلة الحاصلة على درجات عالية في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

وفي نهاية فعاليات المؤتمر قامت القائمة بأعمال رئيس جامعة مصر الدولية بإهداء محافظ الشرقية درعًا تذكاريًا تقديرًا لدوره الداعم والمساند لمهنة الصيدلي وحرصه الدائم على مشاركة الصيادلة فعاليتهم المختلفة.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعلن الانتهاء من تنفيذ افتتاح 6 مشروعات خدمية وتنموية بتكلفة 64 مليون و 200 ألف جنيه بمركز ديرب نجم بقطاعات "الشباب والرياضة - الكهرباء" جاهزين للافتتاح ضمن 93 مشروع خدمي وتنموي في قطاعات "مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري - الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء" بتكلفة 4 مليار و600 مليون جنيه، ومن المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

أوضح محافظ الشرقية أنه في قطاع الشباب والرياضة تم الانتهاء من انشاء ملعب خماسي بمركز شباب ابو متنا بتكلفة 1 مليون و800 الف جنيه، واحلال ملعب مركز شباب جميزة بني عمرو بتكلفة 4 مليون جنيه، وإنشاء مبني إداري بمركز شباب الصانية بتكلفه 1 مليون و400 الف جنيه، وإنشاء حمام سباحه بمركز شباب ديرب نجم بتكلفة 8 مليون جنيه، وإنشاء حمام سباحة بنادي ديرب نجم بتكلفة 4 مليون جنيه.

وفي قطاع الكهرباء تم الانتهاء من أعمال إنشاء موزع منشأة صهبرة بتكلفة 45 مليون جنيه.