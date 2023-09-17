شوط سلبي بين بيراميدز والجيش الرواندي بدوري الأبطال

انتهت مجريات الشوط الأول بين بيراميدز والجيش الرواندي بالتعادل السلبي ، خلال المواجهة التي تقام على ملعب الأخير لحساب منافسات ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا .

ويخوض بيراميدز اللقاء بتشكيل يضم كل من ..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: محمد الشيبي – على جبر – أحمد سامي – كريم حافظ.

الوسط: مهند لاشين – أحمد توفيق – وليد الكرتي.

الهجوم: مصطفى فتحي- إبراهيم عادل- فيستون مايلي.

وعلى مقاعد بدلاء فريق بيراميدز :