شوط سلبي بين بيراميدز والجيش الرواندي بدوري الأبطال
انتهت مجريات الشوط الأول بين بيراميدز والجيش الرواندي بالتعادل السلبي ، خلال المواجهة التي تقام على ملعب الأخير لحساب منافسات ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا .
ويخوض بيراميدز اللقاء بتشكيل يضم كل من ..
حراسة المرمى: أحمد الشناوي.
الدفاع: محمد الشيبي – على جبر – أحمد سامي – كريم حافظ.
الوسط: مهند لاشين – أحمد توفيق – وليد الكرتي.
الهجوم: مصطفى فتحي- إبراهيم عادل- فيستون مايلي.
وعلى مقاعد بدلاء فريق بيراميدز :
شريف إكرامي - محمود مرعي - أسامة جلال - بلاتي توريه - سيف جعفر - أحمد فتحي - دودو الجباس - أوجو صامويل - فخري لاكاي.
بينما شهدت القائمة خروج كل من يوسف نادر وعبد الله السعيد ورمضان صبحي.
كان فريق بيراميدز قد أنهى تدريباته الجماعية في كيجالي استعدادًا لملاقاة الجيش الرواندي في بداية مشوار دوري أبطال أفريقيا، بتدريب صباحي على ملعب المباراة أمس السبت.
وقرر البرتغالي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز تعديل موعد المران الأخير وإقامته صباحًا بسبب ارتباط نفس الملعب بمباراة تجمع بين المريخ السوداني ويانج أفريكانز التنزاني في دوري الأبطال وقرر باتشيكو التدريب صباحًا بدلًا من تأجيل المران حتى بعد نهاية اللقاء.
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