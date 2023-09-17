دورة تدريبية لمطبقي المبيدات بحضور 29 شاب وفتاه من أبناء الشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة، لتوعيتهم بضرورة استخدام أحدث الأساليب العلمية في زراعة المحاصيل، لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان، ولتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يساهم في زياده الدخل القومي.

وأضاف المحافظ، أن المحافظة لاتألوا جهدا في تقديم أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة، والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل جميع المشاكل والمعوقات أمامهم، لتحسين وزياده انتاجية المحاصيل الزراعية.

وأشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، إلى ختام فعاليات الدوره التدريبية لمطبقي المبيدات والتي انعقدت بالتعاون مع معهد بحوث وقاية النبات، بمشاركة 29 شاب وفتاه من مطبقي المبيدات .

أوضح مدير عام الزراعة، أن الهدف من عقد هذه الدورات التدريبية، هو تأهيل واعداد الشباب والفتيات مطبقي المبيدات للتعرف على أنواع المبيدات، والتوقيت المناسب للرش باستخدام المبيدات، وتعريفهم بأهمية برنامج مطبقي المبيدات في الحفاظ علي البيئة وصحه الإنسان، والتعرف على أنواع الآفات المختلفة وتشخيصها، بهدف ضبط منظومة تداول واستخدام المبيدات طبقا لخطة وزارة الزراعة، مشيرا إلى أن فعاليات الدورة التدريبية شهدت تسليم المتدربين شهادة إتمام واجتياز الدورة.