محافظ الشرقية: الإنتهاء من تنفيذ 8 مشروعات خدمية وتنموية بالحسينية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الإنتهاء من تنفيذ 8 مشروعات خدمية وتنموية بتكلفة مليار و 26مليون و 300 ألف جنيه، بمركز الحسينية بقطاعات (مياة الشرب والصرف الصحي - الشباب والرياضة - الأبنية التعليمية - الإسكان) جاهزين للإفتتاح ضمن 93 مشروع خدمي وتنموي في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري- الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء) بتكلفة 4 مليار و600 مليون جنيه.

وأكد محافظ الشرقية، أنه من المقرر افتتاح هذه المشاريع خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

أوضح محافظ الشرقية، أنه في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، تم الإنتهاء من أعمال إنشاء محطة مياة البكارشة طاقة المحطة (51 الف م3/يوم) بتكلفة مليار جنيه.

وفي قطاع الأبنية التعليمية تم الإنتهاء من أعمال إنشاء مدرسة الزمامتة /ب (9 فصول) بتكلفة 5 مليون جنيه، ومدرسة عبد الرحمن حسين يوسف /ب (7 فصول) بتكلفة 4 مليون جنيه، ومدرسة أبو جنيدي الرسمية لغات (14 فصل) بتكلفة 6 مليون جنيه، وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

وفي قطاع الشباب والرياضة تم الإنتهاء من: إنشاء العاب ترفيهية ومطعم وقاعة مفتوحة بمركز شباب الحسينية بتكلفة 2 مليون و900 الف جنيه، وإنشاء 3 ملاعب خماسي وكافتريا ومطعم بمركز شباب الصالحية بتكلفة 3 مليون جنيه، وإنشاء ملعب خماسي بمركز شباب القصبي غرب بتكلفه مليون و500 ألف جنيه.

وفي قطاع الإسكان، تم الإنتهاء من أعمال إنشاء وتشطيب وحدة الإطفاء بقرية بحر البقر (حياة كريمة) بتكلفة 3.9 مليون جنيه.