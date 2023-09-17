كلوب: محمد صلاح متورط في كل شيء!

علق المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على أداء الدولي المصري محمد صلاح بعد أن قاد الريدز للفوز على ولفرهامبتون أمس.

وفاز ليفربول بثلاثية على ولفرهامبتون بعدما كان متأخرًا بهدف نظيف، بفضل أسيستات الملك محمد صلاح حيث صنع 3 أهداف لزملائه لهدفي جاكبو وروبرتسون، وتمريرة كرة الهدف الثالث لـ إليوت قبل أن يحولها مدافع الوولفز بالخطأ في مرماه.

وقال كلوب في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول: "محمد صلاح لاعب لا يصدق، إنه متورط في كل شيء، وكان السبب الأساسي في تسجيلنا للأهداف، في الشوط الأول لم يكن رائعًا، ولكن بعد ذلك، مع نظام مختلف كان اللاعب الحاسم وظهر في اللحظات المؤثرة وتمكن من صناعة الأهداف".

واختتم: "محمد صلاح دائمًا يكون موجودًا عندما نحتاج إليه، مثل الجميع، تقدموا حقًا في الشوط الثاني، وهو كان متوهجًا".

بيتر شمايكل يشيد بـ محمد صلاح

كما أشاد بيتر شمايكل أسطورة حراسة المرمى الدنماركي، بالدولي المصري محمد صلاح، بعد تألقه أمام ولفرهامبتون أمس.

وقال أسطورة مانشستر يونايتد في تصريحات نقلها موقع "hitc.com": "يا لها من لمسة التي قدمها محمد صلاح لـ روبرتسون في الهدف الثاني، إنهاء روبرتسون للكرة كان رائعًا، لكن دعونا لا ننتقص من جودة التمريرة التي قام بها محمد صلاح، لقد كانت لمسة رائعة، الجودة التي يمتلكها لا تصدق".

وتابع: "هناك من وصف محمد صلاح بأنه أناني، وهو مجرد هراء، يجب أن تكون هدافًا كبيرًا، ولكن لا شك في أن صلاح يساعد فريقه بطرق مختلفة، لقد أثبت في ملعب سانت جيمس بارك ذلك بصناعته للهدفين، وكذلك أمام ولفرهامبتون، مساهماته مع ليفربول هذا الموسم كانت سببًا في أنهم ينافسون على الصدارة من البداية".

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