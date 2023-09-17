جدل حول حظر التأشيرة الفرنسية.. فنانو النيجر يرفضون السماح بـ"إبعاد" الثقافة

وجه يعقوب موموني عازف الفلوت والمغني النيجيري رسالة، لدولة فرنسا، قائلًا: "القوة الاستعمارية السابقة لبلاده، والتي منعت الأماكن الثقافية من التعاون مع فنانين من بلاده".

وقال موموني، إن يجب على الفرنسيين أن يحترمونا، إذا قلنا: "آه، لن أعطيك تأشيرة دخول"، فهذا مثل القول لطفل: “آه، إذا لم تفعل ذلك، فلن أستطيع أن أشتري لك حلوى”، ليس على هذا المستوى، لقد تجاوزنا ذلك"

في النيجر، كان رد فعل الفنانين على هذا من بين أمور أخرى بما في ذلك قرار فرنسا بتعليق إصدار التأشيرات لمواطني البلاد.

وأضاف : لن نتوسل ، نحن شركات العالم ، نحن فنانو العالم، وعلى العالم أن يتعامل معنا، لا يمكننا أن نزيل ثقافاتنا من ثقافة العالم"، رشيد رامان، رئيس اتحاد الفنانين. تقول الجمعيات الفنية والثقافية في النيجر.

وشدد راماني على أن "النيجر وبوركينا فاسو ومالي تعاني من مشاكل اليوم، وليس أقلها. وليس من المبالغة أن نطالب بالاستقلال والحكم الذاتي. يجب أن يفهمنا الناس".

ودعت رسالة وجهتها المديرية العامة الفرنسية للشؤون الثقافية، الخميس، إلى مراكز الدراما الوطنية وتصميم الرقصات، إلى الوقف الفوري لجميع المشاريع التي يشارك فيها مواطنون من النيجر ومالي وبوركينا فاسو.

ويعتقد غاربا ماهاماني لاوالي، مدير مركز التدريب والترويج الموسيقي في النيجر، أن أي ثقافة لا تنفتح وتنغلق على نفسها هي ثقافة محكوم عليها بالموت "في أفريقيا، نحمد الله أننا منفتحون على الجميع، وإذا لم يكن السبب هو أننا لا نستطيع الذهاب إلى فرنسا، فلدينا أفريقيا، ولدينا أجزاء أخرى من العالم.

وأوضح أن كل ما عليهم فعله هو الانغلاق على أنفسهم. إنهم "سوف نرى ما إذا كان بإمكانهم التطور، كل ما عليهم فعله هو أن يكونوا أكثر اعتدالًا، إنه الوقت ... إنه الوقت الذي يحتاجون فيه إلى امتلاك الذكاء لمواجهة هذا العصر الجديد".

بقيادة المجلس العسكري الذي أقال الرؤساء المنتخبين ديمقراطيا من السلطة النيجر وتخوض مالي وبوركينا فاسو حاليا توترات دبلوماسية مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا.

وفي 29 يوليو و6 أغسطس، علقت فرنسا جميع مساعداتها التنموية وعمليات دعم الميزانية مع النيجر وبوركينا فاسو وقد فعلت ذلك بالفعل بالنسبة لمالي في نوفمبر 2022.