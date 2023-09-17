بالأسماء.. إصابة21 شخصا في انقلاب ميكروباص بالمنيا

أصيب 21 شخصا بإصابات متفرقة، اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي، أمام مركز ومدينة بني مزار، شمال محافظة المنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية المنيا، قد تلقت إخطارًا يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي لمركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة ، ووقوع مصابين ، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث ، وتبين إصابة 21 شخصا ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم في إنقلاب ميكروباص نتيجة للسرعة الزائدة ، وهم كل من ، شاذلي محمد عبد الله، 21 سنة ، علي غزال الزناتي، 26 سنة، حسن عبد الحميد تاجي، 32 سنة، رجب السيد محمد، 24 سنة.

كما أصيب، محمد يوسف بدوي، 34 سنة، السيد عبد الله حسن، 28 سنة، محمد فاضل محمد، 36 سنة،أحمد مؤمن عبد الجبار، 14 سنة، عادل فتحي عباس، 35 سنة، أحمد فتحي عباس، 53 سنة، أحمد عبد العظيم علي، 17 سنة، مؤمن عبد الحسيب، 20 سنة، رمضان محمد عطيه، 22 سنة، يحيى خالد محمد، 19 سنة، كيلاني خلف كيلاني، 29 سنة، بدوي عادل عيد، 26 سنة، أحمد محمد أحمد، 21 سنة، ياسر محمود أحمد حسن، 24 سنة، إسلام حسين عبد الكريم، 22 سنة، أحمد علي عيد، 26 سنة.

وتحرر عن الحادث المحضر اللازم ، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات ، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الأثار وتسيير الحركه بالطريق الصحراوي.