موعد إياب دور الـ 32 بالكونفدرالية بين الزمالك وأرتا سولار

حدد نادي الزمالك 30 سبتمبر الجاري ، موعدًا لمواجهته أمام أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية ، بعد أن فاز الفريق الجيبوتي بثنائية من دون رد أمس السبت.





ومن المنتظر إقامة اللقاء في السابعة مساءًا على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وطالب نادي الزمالك ، الجهات الأمنية بتلقي الموافقات اللازمة للحضور الجماهيري خلال اللقاء بأعداد كبيرة.



وسقط الفريق الأول للكرة بنادي الزمالك أمام نظيره أرتا سولار الجيبوتي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأمس السبت في ذهاب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الافريقية.

أحرز جابريل دادزي لاعب أرتا سولار الهدف الأول في الدقيقة 47 ليتقدم الفريق الجيبوتي بأولى الاهداف في اللقاء ، بعد خطأ من دفاع الأبيض والحارس محمد صبحي.

قبل أن يسجل بواليه هدف أرتا سولار الثاني في الدقيقة 60، لينتهي اللقاء بفوز أرتا سولار بهدفين نظيفين أمام الزمالك.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي، العاصمة التنزانيه دار السلام فى الخامسةمساء اليوم الأحد ومنها إلى مطار أديس أبابا و تمكث تراتزيت ثلاث ساعات قبل العوده إلى القاهره لتصل فى الثانيه فجر غدا الإثنين، عقب خوض لقاء أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.