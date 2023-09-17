معارض "أهلًا مدارس" تفتح أبوابها لاستقبال المواطنين بالوادي الجديد

قام رؤساء الوحدات المحلية بالوادي الجديد، بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتخفيف العبء عن الأسر وأولياء الأمور. وتم توفير الأدوات والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، وفي هذا الإطار، تم فتح معارض "أهلًا مدارس" في مراكز المحافظة المختلفة لاستقبال المواطنين وتوفير المستلزمات المدرسية والمكتبية بأسعار مخفضة وبجودة عالية للطلاب في الوادي الجديد تزامنًا مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد.

يهدف المشروع إلى تخفيف العبء المالي عن الأسر وتوفير الأدوات والمستلزمات المدرسية الضرورية للطلاب للعام الدراسي الجديد. حيث يواجه العديد من الأولياء صعوبة في توفير تكاليف اللوازم المدرسية لأبنائهم، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وتوفر معارض "أهلًا مدارس" مجموعة من المواد المدرسية الأساسية، مثل الأدوات الكتابية والحقائب المدرسية والزي المدرسي، بأسعار مخفضة تتناسب مع دخل الأسرة المتوسط. وتعمل المعارض على تقديم خيارات متنوعة للمستلزمات الدراسية من مختلف الأنواع والأحجام، لتلبية احتياجات جميع الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة، بالإضافة إلى ذلك، يتم توفير خصومات إضافية للطلاب الذين ينتمون للعائلات ذات الدخل المحدود، بهدف ضمان أن يحصل جميع الطلاب على المستلزمات المدرسية التي يحتاجونها.

يشارك في هذا المشروع العديد من الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإشراف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد زالمهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد بالإضافة إلى ذلك يقوم رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن واحياء محافظة الوادي الجديد بمتابعة سير العمل

وتستهدف هذه المعارض جميع الطلاب وأولياء الأمور في الوادي الجديد، وتقدم فرصة لهم لشراء المواد المدرسية بأسعار مخفضة وجودة عالية. ويهدف المشروع إلى تشجيع الأسر على استخدام هذه المعارض والاستفادة من العروض المقدمة، وذلك لتخفيف العبء المالي وتحفيز النجاح الدراسي للطلاب.

بهذه المبادرة القيمة، يسهم المسؤولون في الوادي الجديد في تحقيق تعليم عالي الجودة وديمقراطي يتساوى فيه الجميع في الحصول على التعليم، بغض النظر عن الظروف الاقتصادية الشخصية للطلاب وأسرهم. ويعكس هذا المشروع الالتزام القوي بتحقيق التكافؤ والعدالة في الفرص التعليمية، ويؤكد على أهمية التعليم الشامل والمنصف للجميع.

معارض "أهلًا مدارس" تفتح أبوابها لاستقبال المواطنين في مراكز محافظة الوادي الجديد

معارض "أهلًا مدارس" تفتح أبوابها لاستقبال المواطنين في مراكز محافظة الوادي الجديد

معارض "أهلًا مدارس" تفتح أبوابها لاستقبال المواطنين في مراكز محافظة الوادي الجديد

معارض "أهلًا مدارس" تفتح أبوابها لاستقبال المواطنين في مراكز محافظة الوادي الجديد

معارض "أهلًا مدارس" تفتح أبوابها لاستقبال المواطنين في مراكز محافظة الوادي الجديد

معارض "أهلًا مدارس" تفتح أبوابها لاستقبال المواطنين في مراكز محافظة الوادي الجديد

معارض "أهلًا مدارس" تفتح أبوابها لاستقبال المواطنين في مراكز محافظة الوادي الجديد

معارض "أهلًا مدارس" تفتح أبوابها لاستقبال المواطنين في مراكز محافظة الوادي الجديد

معارض "أهلًا مدارس" تفتح أبوابها لاستقبال المواطنين في مراكز محافظة الوادي الجديد