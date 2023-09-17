"الجواهرجي".. محمد هنيدي يصور مشاهده فى مصر الجديدة

يواصل النجم محمد هنيدي تصوير فيلمه الجديد "الجواهرجى" بشارع بغداد بمنطقة مصر الجديدة وتجمهر حوله سكان الحى لالتقاط الصور التذكارية معه.

وحتي الآن لم تستقر أسرة العمل بشكل كامل على موعد عرضه الجماهيري، خصوصًا أن العمل كان من المفترض عرضه بموسم عيد الأضحى الماضي، لكنه تأجل بسبب ظروف التصوير.

لكن من المفترض مشاركته في الموسم الصيفي الجاري، مع إمكانية تأجيله لموسم عيد الفطر المقبل.

ويجسد النجم محمد هنيدي في الفيلم دور جواهرجي، وتجسد منى زكي دور زوجته،

ويحدث بينهما مشاكل تعرقل حياتهما، والفيلم يدور في إطار تراجيدي كوميدي، ويجمع هنيدي ومنى زكي معًا، بعد آخر فيلم شاركا فيه وهو صعيدي في الجامعة الأمريكية منذ 23 عامًا.



الفيلم يشارك في بطولته كل من آسر ياسين، ولبلبة، وأحمد السعدني، والراحل أحمد حلاوة، وريم مصطفى، وعارفة عبدالرسول، وتارا عماد، تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.

وكان أشاد إحدي جمهور محمد هنيدي بفيلمه “مرعي البريمو” على السوشيال ميديا بفيلمه الجديد “مرعي البريمو” حيث أكد قائلًا: "أنا بس عايز أقول إن الفيلم ده لذيذ أوي.. عودة قوية لـ هنيدي.. ومن أجمل أفلامه في الفترة الأخيرة.. فيلم عائلي في لذيذ، ضحك كتير دون إسفاف.. خفة دم هنيدي مش معقولة كالعادة مع تواجد عدد كبير من نجوم الكوميديا على رأسهم عم لطفي لبيب وأغاني عم عبدالباسط حمودة وأحمد شيبة.. الفيلم ميكس حلو من كل حاجة.. والنتيجة في الآخر عمل فني مبهج".

بوست معجب بفيلم مرعي البريمو

وفاجأ محمد هنيدي، جمهوره، حيث علق على المنشور مازحًا بقوله: "أنت قبضت مني كام.. واستلمتهم فيزا ولا تحويل بنكي ولا فودافون كاش ولا في ظرف".

وطرح الفنان محمد هنيدي، أغنية “اللي من دمك” بالتعاون مع عبد الباسط حمودة وأحمد شيبة، ضمن أحداث فيلمه الجديد “مرعي البريمو”، الذي يُشارك به في موسم أفلام صيف 2023.

وكان احتفل الفنان محمد هنيدي بالعرض الخاص لفيلمه الجديد “مرعي البريمو”، وذلك بإحدى السينمات على طريق العين السخنة.

وقدم محمد هنيدي خلال العرض الخاص، أغنية مع فرقة شاروموز، الأغنية الدعائية للعمل، كما تم توزيع بطيخ على الحضور.

وطرح شارموفرز، أغنيتهم الجديدة مع النجم محمد هنيدي بعنوان "طبطبلي"، وهى الأغنية التي يتم تقديمها ضمن أحداث فيلم هنيدي الجديد “مرعي البريمو” بطولة محمد هنيدي وغادة عادل.

محمد هنيدي وشارموفرز

وكان طرح النجم محمد هنيدي برومو فيلمه الجديد "مرعي البريمو" وظهر خلاله وهو يحكي للفنانة غادة عادل عن سهل حشيش ولماذا سميت بهذا الاسم لتخبره أنه يكذب فيرد عليها: "إحنا في رحلة خلينا فريش"، وهو نفس الإفيه الذي وجهه لها في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" عام 1998، ولنفس المخرج سعيد حامد.

وسيطر على البرومو المواقف الكوميدية التى يواجهها هنيدى بسبب تجارته للبطيخ فى الصعيد إضافة إلى غناء هنيدى وكذلك غناء عبد الباسط حمودة خلال الأحداث.

ويتواجد محمد هنيدى فى المنافسات السينمائية للعام الثالث على التوالى وذلك يحدث لأول مرة منذ عام 2008، أن يعرض له فيلم فى 3 سنوات متتالية، حيث عرض له العام الماضى 2022 فيلم "نبيل الجميل أخصائى تجميل"، الذى انطلق فى دور العرض خلال شهر ديسمبر الماضى، وفى عام 2021 تواجد هنيدى بفيلم النمس والإنس والذى عرض فى شهر أغسطس من هذا العام.

وكان آخر تواجد للنجم محمد هنيدى في السينما 3 سنوات متتالية عندما قدم أفلام "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" عام 2008، و"عندليب الدقى" عام 2007، و"وش إجرام" عام 2006،ذلك التوقيت لم يتواجد هنيدى سينمائى بشكل منتظم أو لسنوات متتالية مثل ما يقوم به خلال الفترة الحالية.

وبدأت شهرة غادة عادل بصحبة محمد هنيدى من خلال فيلم "صعيدى في الجامعة الأمريكية" عما 1998، والذى حقق نجاح كبير لأغلب أبطال الفيلم وأصبحوا نجوماً في الصف الأول، فكان لهذا العمل وش السعد على صناعه، فكان هناك حالة حب كبيرة تجمعهم ظهرت من خلال عرض الفيلم على الجمهور.

وتكرر التعاون بين غادة عادل ومحمد هنيدى من خلال فيلم "بلية ودماغه العالية" عام 2000، وكان لهذا العلم استكمالاً لمشوار النجاح الذى جمع الثنائى، فقد حقق نجاحاً كبيراً نسبة للكيميا التي تجمعهما، وتدور أحداث القصة حول عماد (بلية) الذي يعمل ميكانيكي في إحدى الحارات الفقيرة، ويقع في حب فتاة ثرية تدعى (دنيا) كان قد قام بإصلاح سيارتها في إحدى المرات، لكن المشكلة أن هناك شابا آخر ينافس (بلية) على حبها، لكن هذا الشاب يطمع في ثروة أبيها فقط، لجأ هذا الشاب إلى العديد من الوسائل غير المشروعة كالغش والتزوير.

وبعد فترة غياب لأكثر من 20 عام، يجتمع الثنائى غادة عادل وهنيدى من خلال فيلم "مرعى البريمو"، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول (مرعي البريمو) الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.

مرعي البريمو

نجومية غادة عادل ارتبطت بنفس الوقت مع نجومية محمد هنيدى، حيث جمعتهما فوازير وفيلمان قبل مرع البريمو، فكانت البداية مع فوازير "أبيض وأسود" عام 1996، وتتناول الفوازير مجموعة من الأفلام القديمة في إطار كوميدي ساخر ويبقى السؤال المطروح آخر كل حلقة ما هو اسم الفيلم، كما قدما الثنائى غادة عادل وهنيدى جزء ثانى من الفوازير عام 998.

محمد هنيدي وغادة عادل

وكان حرص النجم محمد هنيدي، على تشويق جمهوره لفيلمه الجديد "مرعي البريمو" الذي من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة في السينمات المختلفة.

حيث كتب محمد هنيدي عبر حسابه على "فيسبوك" قائلا: "أنا عارف أن في ناس ممكن ميكنش عجبها بعض الأفلام اللي فاتت، بس مع الفيلم ده بوعدكم إن هنيدي راجع بكل قوته من جديد مع المخرج الكبير سعيد حامد".

وكان طرح النجم محمد هنيدي بوسترا تشويقيا لفيلمه الجديد "مرعي البريمو"، والذي من المقرر عرضه خلال فترة الصيف الجاري.

وظهر محمد هنيدي خلاله هنيدي بشنب وعمة على رأسه بين نصي بطيخة.

البريمو

يجمع فيلم “البريمو” النجمة غادة عادل مع النجم محمد هنيدي.

محمد هنيدي وغادة عادل

وكان ظهر محمد هنيدي فى صورة جديدة من الكواليس بلوك مختلف وشنب وارتدي قبعة على متن إحدي السفن فى البحر.

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ويشهد العمل التعاون الثالث الذى يجمع النجمين، إذ بدأ التعاون بينهما من خلال فيلم "صعيدى فى الجامعة الأمريكية" عام 1998، ثم فيلم "بلية ودماغه العالية" عام 2000.

محمد هنيدي

ويعود المخرج سعيد حامد للسينما مرة أخرى، بعد غياب 14 عامًا منذ عرض فيلم "طباخ الريس"، وتشهد عودته تكرار تعاونه مع النجم محمد هنيدي الذى قدم معه عدة أعمال سينمائية ومسرحية حققت نجاحاً كبيراً، منها فيلم صعيدى في الجامعة الأمريكية ومسرحية الابندا وفوازير أبيض وأسود تانى وفيلم همام في أمستردام وفيلم جاءنا البيان التالى وفيلم صاحب صاحبه وفيلم يا أنا يا خالتى.

محمد هنيدي وغادة غادل والمخرج سعيد حامد

وكان حرص الفنان محمد هنيدى على الترويج للفيلم من خلال حسابه بموقع "إنستجرام"، حيث نشر صورة من كواليس الفيلم تجمعه بغادة، وكتب قائلًا: "بمناسبة موسم تفتح أزهار البطيخ.. استنوا مرعي البريمو.. الوحيد في كوكب إمبابة اللى بيبيع البطيخ من غير بذر.. قريبا".

محمد هنيدي وغادة عادل

البريمو

فيلم البريمو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد ويقوم ببطولته برفقة محمد هنيدي، وغادة عادل، كل من: أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح.

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وعاد النجم محمد هنيدي لتقديم الأدوار الصعيدية فى السينما مرة أخرى خلال فيلم "البريمو" مع المخرج سعيد حامد.

شخصية محمد هنيدي

ويجسد فيه شخصية مرعى البريمو تاجر البطيخ المتزوج من غادة عادل، والتى تعمل معه فى تجارة البطيخ، وتعد الأدوار الصعيدية من الأدوار المحببة لهنيدى فى السينما اذ قدمها فى أكثر من فيلم وحقق بها نجاحات كبيرة.

بعد تغيير الفنان محمد هنيدي العلامة الزرقاء التي فرض عليها مؤسس توتير رسوم سنوية، إلى علامة الطفل، حظر إيلون ماسك هنيدي من قائمة المتابعين.

وغرد هنيدي ساخرًا، "ايلون ماسك اتقمص وعملي بلوك عشان اتريقت على اشتراكات تويتر بلو .. ايلون قموصة".

محمد هنيدي وغادة عادل

أعلنت منصة التدوين المصغر "تويتر" إزالة العلامة الزرقاء على الحسابات الموثقة على المنصة، لعدم سداد 8 دولارات رسوم شهريًا للحصول عليها، وبعد اختفائها بـ 24 ساعة، وسادت حالة من الفوضى والغضب بين نجوم الوسط الفني وانتشرت المعلومات الكاذبة وانتحال الهوية مع سيل من الحسابات المزيفة.

ويستعد الفنان محمد هنيدي، لطرح جزء جديد من مسلسل “أرض النفاق”، الذي عُرض لأول مرة في 2018، بالموسم الرمضاني، ولكنه لم يكشف تفاصيل العمل إذا كان في الموسم الرمضاني أم خارجه.

ونشر محمد هنيدي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة جمعته بصُناع المسلسل، وعلق عليها قائلًا: “الساعة اتناشر بتوقيت إمبابة وعلى المقيمين خارج إمبابة المحافظة على فروق التوقيت عشان جايين نقولكم استنوا أرض النفاق الجزء التاني قريبًا.. التورتة فوتوشوب”.

مسلسل أرض النفاق

مسلسل أرض النفاق عرض للمرة الأولى في موسم رمضان 2018، وحقق نجاحًا كبيرًا بسبب قصة العمل، التي بُنيت على حياة محمد هنيدي الذي يسعى لتطوير شخصيته والوصول بها إلى أفضل إصدار في وجهة نظره، كي يأخذ كل حقوقه الدُنياوية.

وقدم محمد هنيدي خلال المسلسل، مجموعة شخصيات منها البخيل، الكريم، القوي، المُنافق، الصريح، الغني، ذو السُلطة، وغيرهم من الشخصيات التي جعلت المسلسل يحقق نجاحًا كبيرًا.

أبطال مسلسل أرض النفاق

مسلسل «أرض النفاق» ضم محمد هنيدي وهنا شيحة، دلال عبدالعزيز، حيث قدمت دلال في المسلسل دور والدة هنا شيحة، وهي زوجة هنيدي ضمن الأحداث، ومن المتوقع أن يقدم هنيدي هذا الجزء بدونها.

أزمة محمد هنيدي وتويتر

بعد سلسلة تغريدات ساخرة للممثل الكوميدي المصري محمد هنيدي، من قرار إيلون ماسك مالك "تويتر"، بدفع اشتراك مقابل الحصول على علامة التوثيق، قرّر ماسك حظر هنيدي من متابعة حسابه الشخصي، مما دفع هنيدي للتعليق بسخرية كالمعتاد: "إيلون ماسك اتقمص وعملي بلوك عشان اتريقت على اشتراكات تويتر بلو .. ايلون قموصة".

وتفاجئ محمد هنيدي بعودة علامة التوثيق الزرقاء ليعلق:" بعد التويتة اللي نزلتها لقيت علامة التوثيق ظهرت تاني واني اشتركت في خدمة تويتر بلو .. مع اني مشتركتش ..بس واضح ان ابو نسب ايلون ماسك حب يعمل معانا الواجب .. ودفعلي الاشتراك بتاع الخدمة من جيبه".

وكان أول تعليق من هنيدي على قرار ماسك قائلًا:" بعد خدمة 10 سنين في تويتر .. الفاجر بيقولي ادفعله فلوس في علامة زرقا استبدلنا العلامة بعيل صغير عامل نفسه توثيق ذهبي".