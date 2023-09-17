زبد البحر.. صورة من شواطئ بورسعيد تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

تدوالت عدد من حسابات مواقع التواصل الاجتماعي صورة لشاطئ بورسعيد شمال مصر الأسبوع الماضي، بعدما اكتسى مجددا بكتل بيضاء أزعجت المصطافين و ظهور كتل ورغاوٍ بيضاء اللون على شاطئ بورسعيد المطل على البحر الأبيض المتوسط.

وعبر المصطافين عن انزعاجهم منها من تلك الكتل خاصة أنها تأتي بعد أيام من ظهور لون أخضر بشواطئ المحافظة تبين لاحقا أنها تجمع مفاجئ للطحالب الخضراء، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وذلك بعد ظهور ظاهرة غريبة أخرى أزعجت المرتادين والمصطافين حيث تحولت مياه البحر إلى اللون الأخضر.

السبب العلمي للظاهرة

في هذا السياق كشف الدكتور فريد إبراهيم الدسوقى عميد كلية العلوم جامعة بورسعيد أن هذه الكتل تسمى بزبد البحر، وأن الظاهرة فى حدودها الطبيعية الآمنة، موضحًا أن سبب الظاهرة يرجع إلى أن البحر يقوم بتنظيف نفسه بنفسه ومع زيادة شدة الأمواج يتم قذف بعض الرغاوي الطافية نحو رمال الشاطئ، موضحا أنه لوحظ أن زبد البحر أبيض اللون ودون رائحة دلالة على عدم وجود ملوثات.

وأرجع الدسوقي، في تصريحات صحفية السبب العلمي للظاهرة وهو وجود المادة العضوية وهي الدهون ربما ترجع لأن الوقت الحالي هو موسم صيد أسماك السردين بكثرة.

ما هو زبد البحر

ويشار إلى أن زبد البحر يتكون عادةً من خليط من المواد العضوية المتحللة، بما في ذلك العوالق الحيوانية، والعوالق النباتية، والطحالب والدياتومات والبكتيريا، والفطريات، والأوليات وحتات النباتات الوعائية، ولكن تختلف كل حالة من زبد البحر في محتوياتها الدقيقة، كما انه في بعض المناطق، وجد أن زبد البحر يتكون أساسًا من البروتين، ومهيمنًا في كل من الزبد الجديد والقديم.

ويشار إلى أن هناك تفاوتات موسمية في تكوين زبد البحر، فهناك وجود موسمي لحبوب اللقاح في بعض المناطق، يمكنه تغيير كيمياء زبد البحر، رغم أن الزبد ليس سامًا بطبيعته مؤكدا أنه يمكن أن يحتوي على تركيزات عالية من الملوثات التي قد تتضمن مركبات بترولية ومبيدات آفات ومبيدات الأعشاب.