بعد قليل .. بيراميدز يسجل ظهوره الأفريقي الأول بدوري الأبطال

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ، مواجهته الأفريقية الأولى بدوري الأبطال أمام نظيره الجيش الرواندي في تمام الرابعة عصر اليوم الأحد ، بمدينة كيجالي الرواندية.





وأعلن جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة الجيش الرواندي ، التي تنطلق بعد قليل في إطار منافسات ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويمثل بيراميدز في اللقاء كل من ..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: محمد الشيبي – على جبر – أحمد سامي – كريم حافظ.

الوسط: مهند لاشين – أحمد توفيق – وليد الكرتي.

الهجوم: مصطفى فتحي- إبراهيم عادل- فيستون مايلي.

وعلى مقاعد بدلاء فريق بيراميدز :

شريف إكرامي - محمود مرعي - أسامة جلال - بلاتي توريه - سيف جعفر - أحمد فتحي - دودو الجباس - أوجو صامويل - فخري لاكاي.

بينما شهدت القائمة خروج كل من يوسف نادر وعبد الله السعيد ورمضان صبحي.



وأنهى فريق نادي بيراميدز تدريباته الجماعية في كيجالي استعدادًا لمواجهة الجيش الرواندي في بداية مشوار دوري أبطال أفريقيا، بتدريب صباحي على ملعب المباراة أمس السبت.

وقرر البرتغالي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز تعديل موعد المران الأخير وإقامته صباحًا بسبب ارتباط نفس الملعب بمباراة تجمع بين المريخ السوداني ويانج أفريكانز التنزاني في دوري الأبطال وقرر باتشيكو التدريب صباحًا بدلًا من تأجيل المران حتى بعد نهاية اللقاء.