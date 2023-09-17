تشكيل مباراة تشيلسي وبورنموث.. مودريك يقود هجوم البلوز وسولانكي لـ بورنموث

أعلن الجهاز الفني لـ تشيلسي الإنجليزي، بقيادة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، عن تشكيل الفريق لمواجهة بورنموث، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

تشكيل تشيلسي

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

الدفاع: مالو جوستو - أكسيل ديساسي - تياجو سيلفا - ليفي كولويل.

الوسط: كونور جالاجير - أوجوشوكو - إنزو فيرنانديز.

الهجوم: رحيم ستيرلنج - مودريك - نيكولاس جاكسون.

بينما يتواجد على مقاعد البلوز، كل من:

كول بالمر، بن تشيلويل، دوري بيتروفيتش، إيان ماتسين، ديفدي واشنطن، جيلكريست، بيرجستوم، ماتوس.

بينما جاء تشكيل بورنموث لمباراة تشيلسي كالتالي:

حارس المرمى: نيتو.

خط الدفاع: ميلوس كيركيز، لويد كيلي، إليا زبارني، ماكس أرونز.

الوسط: لويس كوك، ريان كريستي، ماركوس تافيرنيه، فيليب بيلينج، دانجو واتارا.

خطالهجوم: دومينيك سولانكي.

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