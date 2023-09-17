الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين

الأرصاد
الأرصاد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدًا الإثنين، من المتوقع أن يشهد طقسا حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

 وأوضحت الأرصاد، أن غدا يشهد نشاطا للرياح على بعض المناطق، وشبورة مائية صباحا من الساعة 4 : 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 

درجات الحرارة غدا الإثنين : 

القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة

مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة

سوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة

قنا العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة

أسوان العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة  

 

 

 

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