إزالة 130 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بمراكز المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، الوحدات المحلية بالإستمرار في تنفيذ الحملات الميدانية ، لمتابعة الحالة العامة داخل المراكز والقرى ، ورصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك للقضاء على عشوائية البناء ، وإزالة التعديات والتصدي بكل حسم ، وتطبيق القانون على المخالفين.

من جانبها، تمكنت الوحدات المحلية بـ (مغاغة - بنى مزار- مطاى)، من إزالة 86 حالة تعدِِ علي الأرض الزراعية منها، 31 حالة تعد بمركز ومدينة مغاغة شمال المنيا ، بقريتي (أبا – طنبدى) ، وحى شرق المدينة، و32 حالة تعدِِ بمركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة ،بقري (أبو جرج – بنى صامت – أشروبة) والأحياء الرئيسية بالمدينة، و23 حالة تعد بقطاع ، منبال ، وأبو عزيز ، وبردنوها ، وحلوة ، وحي غرب المدينة بمركز ومدينة مطاي شمال المنيا ، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين، وفى مراكز (سمالوط -المنيا - ديرمواس) ، نظمت الوحدات المحلية حملات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية.

وأسفرت الحملات عن إزالة 44 حالة تعدِِ ، منها ، 23 حالة تعدِِ بالبناء المخالف ، بقري ، (شوشه - قلوصنا - العزيمة)، وحي شرق وغرب وشمال المدينة بمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا، إلى جانب إزالة 19 حالة تعدِِ على أرض زراعية ، بمركز ومدينة المنيا ، بقرى ، ( طوخ الخيل – تله – صفط الخمار – البرجاية – دمشير – بنى محمد سلطان) ، وإزالة حالتي تعدِِ على الأرض الزراعية بمركز ديرمواس جنوب المنيا ، بقريتى بنى حرام ، وسيسكو، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .