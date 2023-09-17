الأحد 17 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إزالة 130 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بمراكز المنيا

حملات الإزالة
حملات الإزالة

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، الوحدات المحلية بالإستمرار في تنفيذ الحملات الميدانية ، لمتابعة الحالة العامة داخل المراكز والقرى ، ورصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك للقضاء على عشوائية البناء ، وإزالة التعديات والتصدي بكل حسم ، وتطبيق القانون على المخالفين.

 من جانبها، تمكنت الوحدات المحلية بـ (مغاغة - بنى مزار- مطاى)، من إزالة 86 حالة تعدِِ  علي الأرض الزراعية منها،  31 حالة تعد بمركز ومدينة مغاغة  شمال المنيا ، بقريتي (أبا – طنبدى) ، وحى شرق المدينة، و32 حالة تعدِِ  بمركز ومدينة بني مزار  شمال المحافظة ،بقري (أبو جرج – بنى صامت – أشروبة) والأحياء الرئيسية بالمدينة، و23 حالة تعد بقطاع ، منبال ، وأبو عزيز ، وبردنوها ، وحلوة ، وحي غرب المدينة بمركز ومدينة مطاي شمال المنيا ، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين، وفى مراكز (سمالوط -المنيا - ديرمواس) ، نظمت الوحدات المحلية حملات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية.

وأسفرت الحملات عن إزالة 44 حالة تعدِِ ، منها ، 23 حالة تعدِِ  بالبناء المخالف ، بقري ، (شوشه - قلوصنا - العزيمة)، وحي شرق وغرب وشمال المدينة بمركز ومدينة  سمالوط شمال المنيا، إلى جانب إزالة 19 حالة تعدِِ  على أرض زراعية ، بمركز ومدينة المنيا ، بقرى ، ( طوخ الخيل – تله – صفط الخمار – البرجاية – دمشير – بنى محمد سلطان)  ، وإزالة حالتي تعدِِ على الأرض الزراعية بمركز ديرمواس جنوب المنيا  ، بقريتى بنى حرام ، وسيسكو، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

الجريدة الورقية