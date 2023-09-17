تزايدت عمليات البحث عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023، بعد قرار الرئيس السيسي الأخير عن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الحكومي 500 جنيه، ليصبح 4 آلاف جنيه بدلا من 3.5 ألف جنيه.

موعد صرف المرتبات

وفقًا لـ وزارة المالية، تبدأ عملية صرف مرتبات سبتمبر 2023 للعاملين في الحكومة، بداية من يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023، ولمدة 5 أيام، للتمكن من صرف مرتبات جميع موظفي الحكومة بجميع القطاعات والهيئات والوزارات.

آلية الصرف

يمكن للموظفين صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023، من خلال ماكينات الصراف الآلي، وفقًا لمنظومة الشمول المالي مع بداية الساعات الأولى من صباح يوم 21 المقبل، حيث أهابت المالية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

زيادة الحد الأدنى من الدخل للدرجة السادسة

ومنذ قليل، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، زيادة الحد الأدنى من الدخل للدرجة السادسة ليصبح 4 آلاف جنيه بدلًا من 3 آلاف ونصف، لكافة العاملين بالدولة والهيئات.

علاوة غلاء المعيشة

وأضاف الرئيس السيسي خلال لقائه مع المواطنين في محافظة بني سويف، أنه سيتم زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنبه بدلًا من 300 لكافة العاملين بالدولة والهيئات وشركات قطاع الأعمال والعامة.